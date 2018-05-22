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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Кому і як набирати вагу: поради дієтолога

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Як набрати вагу
Як набрати вагу / mannton.com.ua

Часто надто худорляві люди мають дефіцит маси тіла – менше 18,5 кілограмів на метр квадратний. І поки чимало людей думають, як позбутись зайвих кілограмів, худорляві люди мріють хоча б трохи набрати ваги.

Про це розповіла дієтолог Альбіна Коміссарова, передає "Обозреватель".

Дефіцит маси тіла збільшує ризик передчасної смерті на 140% у чоловіків і на 100% у жінок. Тому й людям, у яких є дефіцит маси тіла, варто трохи набрати ваги.

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Також дефіцит маси тіла викликає проблеми з фертильністю (здатність зрілого організму давати нащадків), сприяє розвитку остеопорозу і деменції.

Як набрати вагу

Якщо ви визначили свій індекс маси тіла і він є меншим від норми, варто звернутись до лікаря-ендокринолога, який допоможе визначити причини дефіциту маси. Якщо ваші батьки такі ж худі та стрункі, як ви – навряд чи набір ваги буде довгостроковим.

Причин дефіциту маси тіла може бути багато, зокрема, дефіцит калорій та порушення вуглеводного обміну.

Аби набрати вагу, варто дотримуватись раціону від дієтолога та споживати здорову та різноманітну їжу.

1. Їжте частіше – 5-6 разів на день. Так ви збільшите кількість їжі та стимулюватимете апетит.

2. Вибирайте продукти, багаті поживними речовинами. Зокрема, це: цільнозерновий хліб, макарони, крупи, фрукти та овочі, молочні продукти, риба, м'ясо, яйця, бобові, горіхи, насіння.

3. Додавайте в раціон висококалорійні страви. Наприклад, це може бути смузі з молоком та фруктами, горіхи, сир, сухофрукти, авокадо.

4. Робіть звичні страви калорійнішими. Додавайте до страв сир, яйця, оливкову олію, сухе молоко, мед, горіхи, оливки, насіння та інше.

5. Займайтесь спортом, адже набрані калорії потрібно переводити у масу.

Теги: LifeStyle Здорове життя Лікування Здоров'я Поради
Джерело: 24 Канал
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