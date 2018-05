Кому категорично не можна вживати алкоголь: відповідь науковців

Вживання навіть невеликої кількості алкоголю може стати причиною прискореного розвитку серцевої недостатності, якщо у людини є мутації в гені тітін, відповідального за скорочення поперечно-смугастих м'язів серця.

Таку заяву зробили вчені з Лондонського інституту медичних наук MRC, Королівської лікарні Бромтона і Імперського коледжу, стаття яких вийшла у Journal of the American College of Cardiology.

Ген тітін (або коннектін) – найбільший з відомих білків, він складається з понад 38 тисяч амінокислот та відповідає за найважливішу функцію – бере участь у скороченні поперечно-смугастих м'язів серця.

Мутації у ньому викликають дилатаційну кардіоміопатію – обсяг порожнин серця без стоншення стінок суттєво збільшується, що провокує розвиток серцевої недостатності та раптової смерті.

Під час експерименту вчені дослідили пацієнтів з алкогольною кардіоміопатією, яка розвивається, при надзвичайно великому споживанні алкоголю (наприклад, 7 пляшок вина в тиждень протягом 5 або більше років). Вони з'ясували, що 13,5% людей мали серйозні мутації у гені тітін.

Окрім того, у людей, які трішки перевищували рекомендовану кількість спожитого за тиждень алкоголю (140 мілілітрів чистого етанолу), функції серця також порушувалися.