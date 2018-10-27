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      Кому корисно приймати гарячу ванну

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      Кому корисно приймати гарячу ванну
      Кому корисно приймати гарячу ванну / unsplash.com

      Якщо приймати гарячу ванну двічі на тиждень – такий релакс допоможе підлікувати депресивні розлади.

      Про це заявили співробітники Фрайбурзького університету, передає Мedikforum.

      Вони встановили, що гаряча вода вдвічі ефективніша, ніж фізичні навантаження, які вважаються дуже корисними при терапії депресії.

      Читайте також: Статуси у Facebook допомагають виявити депресію, – дослідження

      Німецькі фахівці провели експерименти, у яких взяли участь 45 осіб, у середньому віці 48 років з діагнозом помірна або важка депресія.

      Половина добровольців двічі на тиждень по годині приймали гарячу ванну у денний час (40 градусів за Цельсієм), решта учасників двічі на тиждень займалася аеробікою по 40-45 хвилин.

      Результат виявився дуже цікавим. У групі, яка приймала гарячу ванну, спостерігалось суттєве покращення психічного стану учасників.

      Кому корисно приймати гарячу ванну

      Гарячі ванни допомагають підлікувати депресивні розлади

      Під час дослідження вони використовували стандартна шкала Гамільтона, яка допомагає оцінювати тяжкість симптомів депресії. Згідно з нею у людей, які приймали ванну, показники депресії знизилися на 6 пунктів. У групі аеробіки показники знизилися лише на 3 пункти.

      Такий вид терапії легкодоступний метод клінічно релевантного поліпшення стану при депресивному розладі, що досягається протягом двох тижнів,
      – резюмували вчені.

      Висновок вчених: Гарячі ванни у денний час допомагають відновити нормальний добовий температурний ритм, який часто порушений у людей з депресією.

      Що таке депресія?Це захворювання, яке характеризується постійним станом смутку і печалі (не менше двох тижнів). Під час депресії людина втрачає інтерес до будь-якої роботи, яка, зазвичай, приносила задоволення, а також нездатність робити повсякденні справи. Просто поганий настрій один раз на місяць з вагомою чи без на то причиною не можна одразу називати депресією.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Депресія Психологія Поради
      Джерело: 24 Канал
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