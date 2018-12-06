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      Кому належить Крим: спортсмен дав чи не найкращу відповідь на це питання

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      Кікбоксер Павло Журавльов відповів на питання "Чий Крим": до спортсмена продертися складно
      Кікбоксер Павло Журавльов відповів на питання "Чий Крим": до спортсмена продертися складно / Fighting & Entertainment Association

      Кікбоксер і колишній воїн Військово-морських сил України Павло "Кайман" Журавльов вважає, що Крим де-юре є українським, а де-факто – російський, і з цим нічого не вдієш, оскільки для Кремля це питання стало приноровим, відтак він і нарощує тут свою міць. Україна ж, зі свого боку, його військовим шляхом не поверне, тому офіційному Києву залишається лише створити кардинально інші умови для життя.

      Про це він розповів у коментарі виданню "Трибуна".

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      "Коли повертаюся до Криму, то бачу, що є люди, які просто доносять свою точку зору, а є такі, які тільки кричать та сперечаються. У мене ж є друзі як з проукраїнською, так і з непроукраінской позицією. Я не маю права давати їм оцінку. Що є головним для звичайної людини? Нагодовані діти, соціальний пакет і щоб не стріляли. Пред'являти щось складно, люди загубилися. Вони не розуміють, де є їхня батьківщина", – зауважив спортсмен.

      На його переконання, більшість людей на півострові взагалі народились у СРСР, а після після його розпаду не всі були задоволеними, що опинилися в Україні – "жили з цією думкою, а зараз дістали її з підсвідомості".

      "У мене з такими немає контакту. Інші кажуть, що просто не хочуть жити в Україні – їм не близька українська мова, але вони не хочуть нікого вбивати. Доводиться приймати аргументи. За весь час Україна не зробила нічого, щоб ці люди змінили свою думку. Які можуть бути претензії? Претензії можуть бути тільки до людей у погонах", – підкреслює кікбоксер.

      Також Павло Журавльов прояснив вічне питання, яке так люблять журналісти ставити спортсменам, особливо Олександру Усику – мовиться про "Чий Крим?".

      Розумію, чому йому (Усику – 24 канал) ставлять таке питання. Журналісти хочуть зробити хайп. Усика дістали вже цим питанням, і в будь-якій відповіді знаходять скандал. А до такої відповіді не можна причепитися. Але на тлі останніх подій йому можуть ставити інше запитання: "Церква Київського або Московського патріархату?" Але якщо вважаєте, що Крим – український, то сядьте і їдьте туди. Яка там валюта? Які закони діють? Так чий зараз Крим? 
      – наголосив спортсмен.

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      За його словами, півострів де-юре є українським, а де-факто – російський.

      "Я не бачу варіантів, щоб найближчим часом щось змінилося. Для Росії це питання – принципове. Там нарощують військове угрупування, встановлюють нову систему устаткування для оборони. Я можу сказати, що Крим анексовано. Там працюють закони Російської Федерації", – додає уродженець півострова.

      Також боєць сповістив, часто буває у Криму та бачить, що там є чимало таких, хто категорично виступає проти України.

      Що робити? Військовим рішенням його не взяти. Тільки створити кардинально інші умови для життя на материку. Щоб люди самі захотіли повернутися. Для мене дуже важливо, що є безвіз. Але для людей, які живуть за 70 доларів пенсії у місяць, він – не потрібен. Для них важливим є рахунок за комуналку. Я розумію, що вона може бути такою в ціні – треба вирівняти ринок енергетики та нерухомості, але тоді і зарплати слід зробити відповідними,
      – підсумував Павло Журавльов.

      Нагадаємо, Павло Журавльов також поділився думкою щодо атаки Росії на Україну поблизу Керченської протоки. Річ у тім, що він служив у Військово-морських силах і є випускником Академії імені Нахімова у Севастополі, відтак усіх тих моряків з обох боків барикад знає дуже добре.

      Теги: Новини України Спорт Україна – Росія Новини Криму Анексія Криму Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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