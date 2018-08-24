Кому не можна худнути: перелік

Деяким людям категорично протипоказано худнути, оскільки це може призвести до негативних наслідків для здоров’я.

Це пов’язане з різними факторами, пише Ukrhealth.

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Кому не можна худнути:

1) Дітям

Навіть якщо вони мають зайву вагу, то їх потрібно перевести на здорову їжу, але худнути їм не можна. Все тому, що організм дитини лише формується, відтак, потребує корисні елементи їжі.



Дітям не можна худнути

2) Вагітним

Під час формування дитини в утробі матері категорично не можна худнути. Раціон матері повинен бути повноцінним. Схуднення може призвести до проблем під час розвитку малюка.

3) Літним людям

Схуднення для літніх людей нічим добрим не закінчиться. У раціоні літніх людей повинні бути вітаміни, макро- і мікроелементи, які допоможуть збільшити тривалість життя.

4) Жінки на грудному вигодовуванні

З молоком матері дитина отримує лише найкорисніші елементи та вітаміни. Тому не варто відмовлятися від висококалорійних продуктів.



Не варто сідати на дієту жінкам, які годують дітей

5) Людям з різними захворюваннями

Не можна худнути людям, які перенесли операції, страждають від цукрового діабету, онкології, мають проблеми із сечостатевою системою.