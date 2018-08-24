20:19
24 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
14°C
27°C 10°C
  • субота
    29°C 13°C
  • неділя
    30°C 16°C
  • понеділок
    30°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Робот Рогозіна. Голі статуї не для РПЦ
Вєсті Кремля
21:52, 23 серпня
Вєсті.UA. Юрій Луценко-Поттер. Політичний стриптиз від Ляшка
Вєсті.UA
21:10, 23 серпня
Чому екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Підприємництво без прикрас
Згадати все
14:16, 23 серпня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Кому не можна худнути: перелік

881 Читать новость на русском
Кому не можна худнути: перелік
Кому не можна худнути: перелік / indyschild.com

Деяким людям категорично протипоказано худнути, оскільки це може призвести до негативних наслідків для здоров’я.

Це пов’язане з різними факторами, пише Ukrhealth.

Читайте також: Вчені розвінчали міф про користь кокосової олії

Кому не можна худнути:

1) Дітям

Навіть якщо вони мають зайву вагу, то їх потрібно перевести на здорову їжу, але худнути їм не можна. Все тому, що організм дитини лише формується, відтак, потребує корисні елементи їжі.

Дітям не можна худнути
Дітям не можна худнути

2) Вагітним

Під час формування дитини в утробі матері категорично не можна худнути. Раціон матері повинен бути повноцінним. Схуднення може призвести до проблем під час розвитку малюка.

3) Літним людям

Схуднення для літніх людей нічим добрим не закінчиться. У раціоні літніх людей повинні бути вітаміни, макро- і мікроелементи, які допоможуть збільшити тривалість життя.

4) Жінки на грудному вигодовуванні

З молоком матері дитина отримує лише найкорисніші елементи та вітаміни. Тому не варто відмовлятися від висококалорійних продуктів.

Не варто сідати на дієту жінкам, які годують дітей
Не варто сідати на дієту жінкам, які годують дітей

5) Людям з різними захворюваннями

Не можна худнути людям, які перенесли операції, страждають від цукрового діабету, онкології, мають проблеми із сечостатевою системою.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Здорове життя Дієти Діти Вагітність і пологи
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Фантомні болі: чому Україна вестиме війну до останнього
сьогодні, 19:01 Фантомні болі: чому Україна вестиме війну до останнього
Олексій Чибісов
Мальовнича Україна: найкрасивіші куточки країни, які варто побачити
сьогодні, 09:05 Мальовнича Україна: найкрасивіші куточки країни, які варто побачити
Нетипова історія України (про яку точно не розказували у школі)
сьогодні, 14:42 Нетипова історія України (про яку точно не розказували у школі)
Євгенія Мазур
Як іноземці вітають Україну з Днем незалежності
сьогодні, 16:01 Як іноземці вітають Україну з Днем незалежності
GoGlobal
Військовий парад до Дня Незалежності 2018: фото та відео найяскравіших моментів
сьогодні, 13:35 Військовий парад до Дня Незалежності 2018: фото та відео найяскравіших моментів
Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
 10 січня , 16:03
Чому не варто поступатись місцем літнім людям: пояснення медиків
 8 листопада 2017 , 22:24
Чим загрожує жінці відсутність сексу
26 жовтня 2017 , 22:11
Це несправедливо, – екс-керівник Генштабу вказав на цинізм Заходу щодо України
8 квітня , 22:54
Пенсійна реформа: стало відомо, яку доплату пенсіонери отримають у листопаді
 1 листопада 2017 , 13:58
Священик, що влаштував "п’яну" ДТП на Рівненщині, виявився рецидивістом
 9 листопада 2017 , 20:47
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук