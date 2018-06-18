Кому не можна пити гарячого шоколаду

Вчені з'ясували, що у гарячому шоколаді неймовірно багато солі.. Тож при деяких захворюваннях краще відмовитися від цього смачного теплого напою.

Як заявили науковці з Університету Королеви Марії, в одній чашці гарячого шоколаду стільки ж солі, скільки в морській воді, передає 7mednews.

Тож такий напій не рекомендують вживати людям, у яких є хвороби нирок, проблеми з артеріальним тиском та інші недуги, при яких насичена сіллю дієта протипоказана.

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Дослідники проаналізували 28 продуктів на вміст солі, до яких увійшли шоколад, салатна заправка і бургери. Вони з'ясували, що деякі марки шоколаду містять у 16 разів більше солі від допустимого максимуму. Одна порція гарячого шоколаду може бути небезпечнішою за пакет із чипсами.

Води Атлантичного океану містять 1 грам солі на 100 мілілітрів. І така ж порція солі міститься у порошку для приготування гарячого шоколаду. Оскільки надмірне споживання солі шкодить здоров'ю серця, мозку і нирок – усім, в кого є захворювання цих органів, не варто пити цього напою.

Та попри це шоколад є дуже корисним для людей з порушеннями зору – шоколад у невеликій кількості приносить користь організму.

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