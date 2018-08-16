Кому не можна пити смузі

Поціновувачі здорового спосібу життя неодмінно п'ють корисні смузі. Та декому смачні напої можуть зашкодити.

Густа суміш з ягід, фруктів, горіхів, молока і меду вважається дуже корисною, передає Zdorovia.

Та дієтологи застерігають – коров'яче молоко, яке часто входить до складу смузі, може нашкодити організму.

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Більшості населення протипоказані молочні продукти, які не засвоюються нормально в організмі дорослих людей. Вони здатні викликати здуття живота, діарею,

– зазначають експерти.

Зокрема, не варто вживати смузі людям, у яких наявні дерматоз, екзема, підвищений артеріальний тиск та є зайва вага.

Тим, хто страждає на ожиріння та схильним до повноти людям взагалі краще відмовитися від смузі. У такому випадку краще вживати цільними фрукти, овочі та горіхи. У такому вигляді засвоєння цих продуктів вимагає від організму набагато більше енергії, тож так ви більше втратите зайвої ваги.

Якщо у вас наявні такі хронічні хвороби, як гострий гастрит, холецистит (запалення жовчного міхура), хвороба Крона (хронічне запалення шлунково-кишкового тракту), гострий панкреатит та виразкова хвороба – забудьте про смузі.

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