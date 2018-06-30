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Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування

Кому не можна їсти айву

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Айва: користь і шкода
Айва: користь і шкода / unsplash.com

Запашний фрукт айва має багато корисних властивостей. Та попри це, декому його краще не споживати.

Айва багата провітаміном А, вітамінами С, Е, РР, має вітаміни групи В та безліч мікро- і макроелементів, передає Еdaplus.

У складі фрукту є калій і натрій, яблучна, лимонна та тартронова кислоти, пектинові і дубильні речовини, амінокислоти та катехіни. Окрім того, запашний фрукт містить велику кількість вуглеводів, зокрема, фруктозу.

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З лікувальних властивостей айва має загальнозміцнюючі, кровоспинні, антисептичні, сечогінні та в'яжучі. Її радять споживати при недокрів'ї, серцево-судинних захворюваннях, захворюваннях шлунково-кишкового тракту, дихальних шляхів та при астмі. 

Айва сприятливо впливає на психіку, бадьорить та покращує настрій. А слиз з насіння айви має антисептичну дію.

Та попри чималий список корисних властивостей є й протипоказання. Зокрема, під час приготування слизового настою з насіння айви зерняток не можна подрібнювати – вони містять отруйний глікозид амігдалин.

Айву не можна застосовувати при плевритах і закрепах. Також фрукт шкодить гортані і голосу, тож її не слід їсти вчителям і співакам.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Медицина Здорове харчування Лікування
Джерело: 24 Канал
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