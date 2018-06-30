Кому не можна їсти айву

Запашний фрукт айва має багато корисних властивостей. Та попри це, декому його краще не споживати.

Айва багата провітаміном А, вітамінами С, Е, РР, має вітаміни групи В та безліч мікро- і макроелементів, передає Еdaplus.

У складі фрукту є калій і натрій, яблучна, лимонна та тартронова кислоти, пектинові і дубильні речовини, амінокислоти та катехіни. Окрім того, запашний фрукт містить велику кількість вуглеводів, зокрема, фруктозу.

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З лікувальних властивостей айва має загальнозміцнюючі, кровоспинні, антисептичні, сечогінні та в'яжучі. Її радять споживати при недокрів'ї, серцево-судинних захворюваннях, захворюваннях шлунково-кишкового тракту, дихальних шляхів та при астмі.

Айва сприятливо впливає на психіку, бадьорить та покращує настрій. А слиз з насіння айви має антисептичну дію.

Та попри чималий список корисних властивостей є й протипоказання. Зокрема, під час приготування слизового настою з насіння айви зерняток не можна подрібнювати – вони містять отруйний глікозид амігдалин.

Айву не можна застосовувати при плевритах і закрепах. Також фрукт шкодить гортані і голосу, тож її не слід їсти вчителям і співакам.

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