Кому не можна їсти черешню: відповідь лікаря

Далеко не всім людям лікарі рекомендують їсти багато черешні, при деяких захворювань вживання цієї ягоди протипоказано.

Лікар-дієтолог Людмила Бабич застерегла, що у черешні можуть бути нітрати та небезпечні ферменти, пише ГолосUA.

Читайте також: Увага, сезонні плоди: як вибрати і з'їсти безпечний продукт

"Черешня заборонена тим, хто часто страждає розладами шлунку та діареєю, оскільки надає додаткову проносну дію", – зазначила Людмила Бабич.

Вона зазначила, що вживання черешні варто уникати при непрохідності кишківника.

Дієтолог застерегла, що перш, ніж вживати черешню, потрібно її замочити у холодній воді на 20 хвилин. Після цього рослину варто промити під проточною водою.

Людмила Бабич зазначила, що дітям першу черешню не варто давати. Через клітковину, велику кількість вуглеводів та алергенів може погіршитися самопочуття дитини.

За рекомендаціями дієтолога, вживати черешню потрібно через півгодини після трапези, але не на голодний шлунок. На день достатньої їсти 20-25 ягід.

До слова, нітрати – не найгірше, що може бути у ранніх овочах навесні. Небезпечніші за нітрати є нітрозаміни і різні речовини, які використовуються для зовнішньої обробки овочів і фруктів.