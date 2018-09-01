Кому не можна їсти помідорів

Помідори є одними з найкорисніши овочів, адже містять багато клітковини, вітамінів, мінеральних речовин та антиоксидантів. Та в сезон томатів декому все ж варто утриматися від вживання цього продукту.

1. Як передає 24apteka, помідори протипоказані людям, які страждають від гастриту, гострого панкреатиту, мають підвищену кислотність та виразку шлунка.

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2. Оскільки помідори мають сильним жовчогінну дію, їх не можна їсти при наявності каменів у жовчному міхурі.

3. Людям, схильним до алергічних реакцій, варто обережно їсти червоний овоч.

4. Підвищення в організмі концентрації щавлевої кислоти, яка міститься у помідорах, може спричинити сильні болі і нашкодити людям з хворими суглобами.

5. При захворюваннях серцево-судинної системи, особливо при гіпертонії, через високий вміст солі протипоказані мариновані помідори.

Аби не виникало проблем з травленням, помідори не варто поєднувати з м'ясом, рибою, хлібом і яйцями. А також не варто запивати трапезу томатним соком.

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