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Кому не можна їсти помідорів

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Кому не можна їсти помідорів
Кому не можна їсти помідорів / unsplash.com/

Помідори є одними з найкорисніши овочів, адже містять багато клітковини, вітамінів, мінеральних речовин та антиоксидантів. Та в сезон томатів декому все ж варто утриматися від вживання цього продукту.

1. Як передає 24apteka, помідори протипоказані людям, які страждають від гастриту, гострого панкреатиту, мають підвищену кислотність та виразку шлунка.

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2. Оскільки помідори мають сильним жовчогінну дію, їх не можна їсти при наявності каменів у жовчному міхурі.

3. Людям, схильним до алергічних реакцій, варто обережно їсти червоний овоч.

via GIPHY

4. Підвищення в організмі концентрації щавлевої кислоти, яка міститься у помідорах, може спричинити сильні болі і нашкодити людям з хворими суглобами.

5. При захворюваннях серцево-судинної системи, особливо при гіпертонії, через високий вміст солі протипоказані мариновані помідори.

Аби не виникало проблем з травленням, помідори не варто поєднувати з м'ясом, рибою, хлібом і яйцями. А також не варто запивати трапезу томатним соком.

via GIPHY

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Здорове харчування Поради
Джерело: 24 Канал
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