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Кому не можна їсти соняшникового насіння

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Як насіння може нашкодити здоров'ю
Як насіння може нашкодити здоров'ю / unsplash.com

Насіння соняшнику має багато цінних для організму елементів. Та не всім можна їсти цей смачний продукт.

У насінні з магазинних прилавків може міститися кадмій, який погано впливає на роботу серця, передає Мicetimes.

Читайте також: Чи можна їсти насіння соняшника зі шкіркою: відповідь науковців

Окрім того, воно має негативний вплив на голосові зв'язки, тож співакам краще не їсти насіння соняшника.

Якщо перегризати насіння зубами – емаль на передніх зубах буде поступово тоншати. Дрібні лусочки насіння можуть застрявати між зубами, провокуючи карієс.

Соняшник має властивість накопичувати отруйний метал кадмій

Соняшник має властивість накопичувати отруйний метал кадмій

Якщо ви з'їли дуже багато насіння, це може викликати печію і загострення проблем з шлунково-кишковим трактом. 

Соняшник має властивість накопичувати вихлопні гази, які витають у повітрі. Зокрема, це такий отруйний метал як кадмій – він руйнує нирки і кістки людського організму.

Та не всі властивості насіння є шкідливими. Які насіння містять найбільше користі для здоров’я людини – читайте за посиланням.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Здорове життя LifeStyle Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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