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Кому не можна їсти виноград

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Кому не можна їсти виноград
Кому не можна їсти виноград / unsplash.com

Виноград є потужним антиоксидантом, він уповільнює процеси старіння шкіри і корисний при таких захворюваннях як астма, герпес, хвороби серця і судин, сечокам'яна хвороба, проблеми із зором. Та не всім можна споживати цей фрукт.

Виноград містить багато цукру і калорій – 100 грамах продукту – близько 70 калорій, тож від нього варто відмовитись людям, які страждають від ожиріння та мають цукровий діабет, передає "Країна здоров'я".

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Також лікарі рекомендують не вживати виноград вагітним та матерям, які годують грудьми. Цього варто дотримуватись і дітям віком до двох років – виноград може спровокувати алергію, кольки та здуття живота.

Утриматися від вживання солодкого фрукту варто людям, які хворіють на виразкову хворобу шлунка, цироз печінки, коліт та страждають від діареї.

Окрім того, виноград не можна поєднувати з алкоголем, газованими напоями, жирною їжею, шоколадом, молоком і кисломолочними продуктами – такий мікс може спричинити розлад шлунково-кишкового тракту.

Користь і шкода винограду

Виноград корисний при астмі, хворобах серця і судин та при проблемах із зором

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Теги: LifeStyle Здорове життя Лікування Здоров'я Здорове харчування Профілактика захворювань Діти
Джерело: 24 Канал
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