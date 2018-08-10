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Кому не рекомендується пити кефір

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Яким людям протипоказано пити кефір
Яким людям протипоказано пити кефір / Соцмережі

Хоча кефір і є потужним пробіотиком, зміцнює кістки, покращує травлення, а також може продовжувати середню тривалість життя, однак певним людям його протипоказано споживати.

Перш за все, це стосується тих людей, що мають підвищену кислотність шлункового соку та інші проблеми шлунку, передає Politeka.

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Як підкреслюється, кефір не можна пити під час таких хвороб шлунково-кишкового тракту, як виразка, гастрит, панкреатит, а також в разі рефлюксної хвороби, в тому числі й під час печії.

Також фахівці настійливо радять не практикувати кефірних монодієт тим людям, які хочуть схуднути лише завдяки споживання одного кефіру.

"У такому разі організму загрожує дефіцит корисних поживних речовин, оскільки тих, що містяться в самому кефірі, недостатньо для підтримки хорошого здоров'я. Способи схуднення із вживанням лише одного кефіру можуть призвести до зниження імунітету та порушень метаболізму", – переконують вчені.

Кефір, користь, протипоказання, шлунок, хвороби

Крім того, кефір не можна пити людям з проблемами нирок, оскільки сам кефір – багате джерело білка, а під час ниркової недостатності додаткове білкове навантаження є небажаним.

Ще абсолютно для всіх кефір є шкідливим у несвіжому вигляді – у такому продукті збільшується патогенна флора, і за найгіршого розвитку подій Ви можете отримати серйозне отруєння.

До слова, якщо Ви є прихильником кефіру, Вам варто звернути увагу на декілька підказок, які допоможуть уникнути розладів травлення через непоєднання його з іншими продуктами.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове харчування Здорове життя Поради
Джерело: 24 Канал
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