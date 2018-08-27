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Кому потрібен був штурм Іловайська у 2014-му: Муженко зробив гучний висновок

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Муженко не виключає, що у штурмі Іловайська були зацікавленими "певні політики та бізнесмени"
Муженко не виключає, що у штурмі Іловайська були зацікавленими "певні політики та бізнесмени" / Соцмережі

У 2014 році українські військові мали небагато інформації про об’єкти інфраструктури, що впливали на життєдіяльність на Донбасі, а запити до міністерств і Кабміну не давали жодних результатів. Відтак, цілком імовірно, що питання штурму Іловайська у 2014 році, перш за все, вирішували деякі політики та бізнесмени.

Таку заяву голова Генерального штабу Збройних сил Віктор Муженко у коментарі для документального фільму про Іловайські бої 2014 року, уривок з якого він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

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На його думку, деякі політики були зацікавленими у штурмі Іловайська в 2014 році.

"Думаю, що такий вплив (з боку певних політиків і бізнесменів – 24 канал) був. Я не можу привести якусь фактуру Вам, я думаю, що є достатньо компетентних органів, які повинні займатися та мати певну інформацію. Це одне, а друге те, що я знаю про цю нараду, яка була у Корбана. Така інформація у нас була", – підкреслив військовий.

Крім того, він розповів і про схожу нараду у Курахові.

"Там також питання розглядались щодо важливості критичних об’єктів на території Донецької області. Були й там, я так розумію, і певні плани взяття під контроль Іловайська. Це був просто проміжковий етап до володіння якимись серйозними об’єктами. Можливо ТЕС, можливо якийсь інший об’єкт на території Донецької області", – зазначив він.

За словами керівника Генштабу, у 2014 році військові були слабко проінформованими про об’єкти інфраструктури, що впливали на життєдіяльність у всьому регіоні – зокрема, про бази державного резерву, як до прикладу, у Докучаєвську). Водночас Муженко додав, штаб робив відповідні запити до міністерств і Кабінету міністрів, але повного переліку таких об’єктів військові не отримали.

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"На скільки вони мали вплив, я зараз не можу пояснити, краще спитати у тих командирів батальйонів і в тих людей, як Ви кажете мали, або могли мати вплив. Я такий варіант не виключаю", – підсумував він.

Нагадаємо, у коментарі для документального фільму про Іловайські бої 2014 року Віктор Муженко підкреслював, що тоді для українських військових Іловайськ мав певний інтерес як велика вузлова станція та розглядався як одне із тактичних завдань загальної операції на Донбасі.

Теги: Новини України Іловайська трагедія Віктор Муженко Збройні Сили України Історія Геннадій Корбан Новини політики
Джерело: 24 канал
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