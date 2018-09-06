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Кому протипоказано пити олію на голодний шлунок

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Кому протипоказано пити олію на голодний шлунок
Кому протипоказано пити олію на голодний шлунок / bravoleum.com

Серед порад правильного харчування може зустріти рекомендації вживати різні види олії холодного віджиму на голодний шлунок.

Український дієтолог Тетяна Фіалкова переконана, що такі поради підходять не всім, йдеться у дописі в Instagram.

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Якщо людина вживатиме олію натще, то цей продукт стимулюватиме потужний викид жовчі. Через це можуть загостритися такі хвороби як панкреатит та гастрит.

Не підходить вживання конопляної, лляної та інших видів олій при:

– хронічному панкреатиті у стані загострення;

– виражених застійних явищах;

– паразитарній інфекції;

– жовчнокам'яній хворобі.

При яких хворобах не можна пити олію натще
При яких хворобах не можна пити олію натще

У найгіршому випадку вживання олії натщесерце може призвести до госпіталізації та хірургічного втручання. Також у людини можуть виникнути нудота, блювання, запалення слизових шлунково-кишкового тракту.

Пити олію натще може тільки тим, хто не має запальних хвороб шлунку і хто попередньо очистив жовчовивідну систему спеціальним курсом. У цьому випадку буде виділятися невелика кількість жовчі, що буде потрапляти лише у 12-палу кишку, а не у шлунок.

Перш ніж приймати олію натще, потрібно пройти УЗД. Дієтолог радить додавати рослинну олію у теплі сніданки.

До початку вживання олії натще пройдіть УЗД
До початку вживання олії натще пройдіть УЗД

Якщо ж у людини немає проблем зі шлунком, а жовчовивідна система була попередньо підготована, то вживання олії натще буде корисним і зможе оздоровити організм. Після вживання олії не потрібно пити воду та снідати мінімум 15 хвилин, щоб уникнути нудоти.

До слова, результати досліджень підтверджують, що оливкова олія захищає клітини від змін, які можуть призвести до раку.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здоров'я Лікування Шлунково-кишковий тракт
Джерело: 24 Канал
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