Кому варто проходити 10 тисяч кроків щодня: пояснює тренер
Фітнес-інструктори переконують у тому, що щодня потрібно проходити щонайменше 10 тисяч кроків. Але не всім необхідно досягати цю мітку.
Олександра Голованова, сертифікований інструктор по скандинавській ходьбі, пояснює чому і кому не варто досягати 10 тисяч кроків, пише Cosmo.
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Теорія про 10 тисяч кроків полягає в тому, що, пройшовши щодня цю кількість кроків, у людини нормалізується робота серцево-судинної системи та підтримується м’язовий тонус. Залежно від кроку, це приблизно від 5 до 8 кілометрів.
Проте фітнес-тренер зазначила, що немає жодних досліджень, які б підтверджували користь 10 тисяч кроків на здоров’я людини. Все тому, що норма кроків щодня для кожної людини є індивідуальною.
Якщо ж людина вирішила кардинально змінити спосіб життя та почати більше рухатися, то не варто одразу гнатися за великими цифрами на крокомірі. Збільшуйте дистанції плавно, поступово додавайте по 500-1000 кроків, поки не почнете ходити по 10 тисяч кроків щодня.
Олександра Голованова зазначає, що якщо ви хочете схуднути, то вам необхідно проходити цю відстань зі швидкістю 6–6,5 км/год.
Щоб схуднути ходіть зі швидкістю 6–6,5 км/год
Гуляйте на природі
До слова, пішки на роботу і назад, постійні щоденні прогулянки — це мінімум витраченого часу і найбільше користі для організму. Ходьба вважається одним з найбезпечніших видів фітнесу.
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