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Кому варто проходити 10 тисяч кроків щодня: пояснює тренер

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Кому варто проходити 10 тисяч кроків щодня
Кому варто проходити 10 тисяч кроків щодня / gaiam.com

Фітнес-інструктори переконують у тому, що щодня потрібно проходити щонайменше 10 тисяч кроків. Але не всім необхідно досягати цю мітку.

Олександра Голованова, сертифікований інструктор по скандинавській ходьбі, пояснює чому і кому не варто досягати 10 тисяч кроків, пише Cosmo.

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Теорія про 10 тисяч кроків полягає в тому, що, пройшовши щодня цю кількість кроків, у людини нормалізується робота серцево-судинної системи та підтримується м’язовий тонус. Залежно від кроку, це приблизно від 5 до 8 кілометрів.

via GIPHY

Проте фітнес-тренер зазначила, що немає жодних досліджень, які б підтверджували користь 10 тисяч кроків на здоров’я людини. Все тому, що норма кроків щодня для кожної людини є індивідуальною.

Якщо ж людина вирішила кардинально змінити спосіб життя та почати більше рухатися, то не варто одразу гнатися за великими цифрами на крокомірі. Збільшуйте дистанції плавно, поступово додавайте по 500-1000 кроків, поки не почнете ходити по 10 тисяч кроків щодня.

Олександра Голованова зазначає, що якщо ви хочете схуднути, то вам необхідно проходити цю відстань зі швидкістю 6–6,5 км/год. 

Щоб схуднути ходіть зі швидкістю 6–6,5 км/год
Щоб схуднути ходіть зі швидкістю 6–6,5 км/год​

Можна займатися у залі або ж прогулюватися по парку чи від роботи до дому. До того ж, піші прогулянки допомагають зміцнити не лише фізичне здоров’я, а й психічне. Також під час роботи чи навчання шукайте будь-яку можливість провести час активно.
 
Для відстежування кроків може підійти крокомір або ж фітнес-браслет з додатком в телефоні. Для довгих піших прогулянок підбирайте правильне та зручне взуття.
 
Фітнес-тренер підсумовує: активність у 10 тисяч кроків щодня добре впливає на здоров’я людини, але вбиватися через цю цифру не варто.

Гуляйте на природі
Гуляйте на природі

До слова, пішки на роботу і назад, постійні щоденні прогулянки — це мінімум витраченого часу і найбільше користі для організму. Ходьба вважається одним з найбезпечніших видів фітнесу.

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Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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