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      Кому вигідне кримінальне провадження проти Яценюка: експерт назвав відомі прізвища

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      НАБУ підозрює Яценюка у зловживанні владою
      НАБУ підозрює Яценюка у зловживанні владою / Фото з відкритих джерел

      Реальних підстав для кримінального провадження проти екс-прем’єра Яценюка і міністра юстиції Петренка немає. Це маніпуляції зацікавлених осіб. Швидше за все, ця історія не матиме продовження.

      Про це 24 каналу розповів політичний експерт Михайло Басараб.

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      Зокрема, зазначає політолог, це може бути помста екс-регіонала, екс-керівника адміністрації Янукович – нині нардепа від "Опоблоку" Сергія Льовочкіна. За словами Басараба, інформація почала розганятися близькими до Льовочкіна мас-медіа. Яценюк, зауважує він, під час прем’єрства в 2014 році зробив серйозний наступ на газову імперію партнера Льовочкіна – олігарха Фірташа. На переконання експерта, Яценюк і Петренко не мають до скарги прямого відношення. Але НАБУ, згідно з процесуальним законодавством, змушене реагувати.

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      Михайло Басараб зауважує: НАБУ може використовувати і оточення Порошенка, як засіб боротьби напередодні президентських перегонів.

      "Перед виборами йде загострення політичної боротьби. Тому всі майбутні конкуренти Порошенка перебуватимуть у полі особливої уваги президента і підконтрольних йому структур. Нещодавно були сенсаційні заяви, що представники оточення Порошенка – нардеп від БПП Грановський – впливає на діяльність НАБУ. Можна допустити, що Порошенко може використовувати НАБУ в політичних інтересах", – зазначає Басараб.

      Експерт відзначає: хоча Яценюк офіційно не говорив про балотування, є тільки його бігборди, ажіотаж навколо екс-прем’єра підтверджує серйозні побоювання Порошенка. Можлива участь Яценюка може істотно вплинути на розклади між фаворитами – наразі Порошенком і Тимошенко.

      Президент зацікавлений, аби Яценюк не балотувався. Діючий президент хоче одноосібно представляти всі здобутки і позитивні звершення української влади з 2014 року. Тимошенко була б зацікавлена в участі Яценюка. Скільки б він відсотків не взяв, це все будуть голоси з електорального кошика Порошенка. А рейтинги Порошенка сьогодні і так невисокі, і йому важливий кожен відсоток. Тому що 2-5 % для Порошенка – на вагу золота,
      – підкреслив Михайло Басараб.

      Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом зловживань владою колишнім прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком і міністром юстиції Павлом Петренком. В Мін’юсті це назвали частиною брудної інформаційної кампанії, яка спрямована на дискредитацію інституцій, уповноважених захищати національні інтереси України в міжнародних судах.

      У вересні НАБУ оголосило підозру міністру інфраструктури Володимиру Омеляну. через незаконне збагачення. Омелян призначений за квотою "Народного фронту".

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Петро Порошенко НАБУ Арсеній Яценюк Павло Петренко Сергій Льовочкін Юлія Тимошенко
      Джерело: 24 канал
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