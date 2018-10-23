Кому війна, а кому мати рідна: у Києві росіяни з українцями ділять азовську рибу

У Києві зібралися делегації України та Росії на 30-ту комісію з питань рибоводства в Азовському морі.

Сьогодні, 23 жовтня, відбулося перше засідання.

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Воно проходило у неформальній обстановці, але було перерване перепалкою між членами української делегації.

Рибалкам-підприємцям, вигідна співпраця з окупантами, інші ж обурюються. На конференції не враховується окупація Криму, назаконне захоплення українських кораблів та викрадення рибалок.

Як повідомив керівник проекту "Майдан Закордонних Справ" Андрій Клименко на своїй сторінці у Facebook, зібралися делегації під Києвом у готельно-ресторанному комплексі ONOVO Dendra Hotel. У програмі передбачені спільні обіди і вечері.

І в Києві, і не в Києві (незручно для демонстрантів та як їх - пікетників, прости господі). Це готельно-ресторанний комплекс, відомий як "Козацький Стан", що тепер зветься ONOVO Dendra Hotel (18-й км Бориспільського шосе, 500 метрів від метро "Бориспільська"),

– написав Андрій Клименко.

Нагадаємо, за останні місяці Росія затримала понад 150 суден, які прямували до портів Бердянська та Маріуполя. Президент України Петро Порошенко заявив, що Кремль на окупованій ним території збільшує військову присутність, через що погіршилася ситуація в Чорноморському та Азовському регіонах.