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Кому з українців пощастило опинитися під фінансовою опікою Мінсоцполітики: цікаві дані

08:13, сьогодні 100 Читать новость на русском

Міністерство соціальної політики – здавалось, це головна державна установа, яка повинна піклуватись, аби доходи українця зростали. Саме так і виходить. Утім, зростають ці доходи семимильними кроками в українців, які дивним чином працюють саме у Міністерстві соціальної політики. І це нормально, бо, як відомо, зміни варто починати із себе.

11 601,73 гривні – такий посадовий оклад у міністра соцполітики Андрія Реви. Але за місяць роботи поважний чиновник отримує в рази більше.

Реві додали надбавку за вислугу років — 5 800,87 гривень, ще 2 320,35 гривень за роботу з секретними документами і легесеньку надбавку за інтенсивність праці. Тобто ще 100% посадового окладу – 11 601,73 гривень.

Читайте також: Скільки українців прагнуть змінити політичних лідерів країни: несподівані дані

А тому в кінці інтенсивного робочого місяця Реві нарахували 74 169,8 тисяч гривень зарплати.

Загалом середньомісячна зарплата людини, яка каже, що українці забагато їдять, становила 60 тисяч гривень.

Повний випуск програми "Вєсті.UA" дивіться тут.

Теги: Новини політики гроші Міністерство соціальної політики
Джерело: 24 Канал
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