Кому з українців пощастило опинитися під фінансовою опікою Мінсоцполітики: цікаві дані

Міністерство соціальної політики – здавалось, це головна державна установа, яка повинна піклуватись, аби доходи українця зростали. Саме так і виходить. Утім, зростають ці доходи семимильними кроками в українців, які дивним чином працюють саме у Міністерстві соціальної політики. І це нормально, бо, як відомо, зміни варто починати із себе.

11 601,73 гривні – такий посадовий оклад у міністра соцполітики Андрія Реви. Але за місяць роботи поважний чиновник отримує в рази більше.

Реві додали надбавку за вислугу років — 5 800,87 гривень, ще 2 320,35 гривень за роботу з секретними документами і легесеньку надбавку за інтенсивність праці. Тобто ще 100% посадового окладу – 11 601,73 гривень.

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А тому в кінці інтенсивного робочого місяця Реві нарахували 74 169,8 тисяч гривень зарплати.

Загалом середньомісячна зарплата людини, яка каже, що українці забагато їдять, становила 60 тисяч гривень.

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