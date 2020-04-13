Новий платіж на тепло та гарячу воду: як зміниться тариф

У квітневих платіжках кияни побачать новий платіж — за обслуговування загальнобудинкових лічильників. Що це за платіж, як зміниться тариф та чи запрацює нововведення в інших містах — читайте у матеріалі сайту 24 каналу.

Новий платіж: що це?

Це платіж за обслуговування загальних лічильників тепла і гарячої води, куди входить встановлення, повірка і ремонт лічильників.

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Важливо, що це плата за обслуговування загальнобудинкових лічильників, а не індивідуальних.

У квітневих платіжках кияни побачать такий окремий рядок.



Квитанція за тепло та гарячу воду / Київтеплоенерго

Скільки доведеться платити?

За послугу потрібно буде сплачувати 4 рази на рік щоквартально. У Київтеплоенерго зазначають, що щомісяця вартість послуги становитиме в середньому 10 гривень, тобто за квартал доведеться заплатити 30 гривень.

Розмір внеску залежить від трьох факторів:

типу лічильника;

планових витрат на його обслуговування. Вони передбачають: огляд, опломбування/розпломбування, періодичну повірку та ремонт приладів обліку;

кількості квартир у будинку.

Чи зміниться загальний тариф на тепло та гарячу воду?У Київтеплоенерго зазначили, що це не додаткові гроші, а їх вилучили з тарифу. Сам тариф не змінився і становить для киян 1654,41 гривні за гігакалорію за послуги опалення та 97,89 за кубометр гарячої води, якщо підключена рушникосушарка та 90,54 гривні, якщо відключена. Проте це базовий тариф. За опалення у березні здійснять перерахунок з коефіцієнтом 0,67, а за гарячу воду з коефіцієнтом 0,71.



Перерахунки роблять ось уже кілька місяців через зниження вартості газу. Все тому, що вартість газу становить ⅔ тарифу, який українці бачать у платіжках за тепло та гарячу воду. Останніми місяцями природний газ дешевшав як і падав тариф на газ. Саме через це здійснюють перерахунок.

Кого стосується нововведення?

Поки це стосується лише киян. Вони побачать новий платіж вже у квітневих платіжках. Розмір внесків для кожної будівлі вже затверджений розпорядженням КМДА. Нарахування вводяться для понад 9,6 тисячі будинків Києва.

На сьогодні близько 90% будинків Києва оснащені будинковими лічильниками тепла. "Київтеплоенерго" забезпечує постійний моніторинг їх технічного стану та вчасне усунення недоліків роботи є запорукою коректних нарахувань. До законодавчих нововведень внески за технічне обслуговування приладів обліку кияни сплачували у структурі тарифу на тепло. Відтепер внески виключені з тарифу й сплачуються клієнтами окремо,

— зазначив Костянтин Лопатін, директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго".

У повідомленні від пресслужби Київтеплоенерго зазначено: "Це нововведення запроваджене в усіх містах України Законом "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання" від 22.06.2017 № 2119-VIII".

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Поки що теплоенерго інших міст не повідомляли про це нововведення. Але судячи з повідомлення Київтеплоенерго, незабаром варто очікувати це і в інших містах.

Чому вводять новий платіж?

Цього вимагає закон України “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» від 22.06.2017 № 2119-VIII”. виключає витрати на встановлення, повірку та ремонт будинкових приладів обліку з тарифу.

Зазначимо, що цей закон розробили з метою імплементації низки статей Директиви 2012/27 / ЄС про енергетичну ефективність. Це виконання взятих Україною зобов'язань перед Європейським Союзом.

Як платити за комуналку під час карантину?

Уряд заборонив штрафувати та нараховувати пеню за несвоєчасну сплату комуналки під час карантину та протягом 30 днів по його завершенню. Водночас заборонено припиняти чи зупиняти надання житлово-комунальних послуг громадянам України у разі їх несплати або оплати не в повному обсязі. Це передбачено законом №530-ІХ.

Крім того, людям, які отримують субсидії компенсують додаткові 300 гривень за комунальні послуги.

На час карантину менше людей сплачують комуналку, а тому фінансування комунальних підприємств просіло на 15-20%. За останні 5 років це мінімум. Передбачають, що у квітні українці ще менше платитимуть за комуналку. Найменше сплачують у Києві, Дніпропетровській та Харківській областях. Якщо рівень оплати послуг впаде на 50%, то підприємства не зможуть нормально функціонувати, бо не вистачатиме грошей на основні видатки. Про це повідомляє представниця КМДА Юлія Грамотна в інтерв’ю Liga.net.

Через нестачу надходжень у містах закликають людей сплачувати за комунальні послуги онлайн.

Як оплатити комуналку онлайн?Існують різні послуги. Найзручніше це зробити за допомогою онлайн банкінгу. Всі великі банки пропонують своїм клієнтам сплатити комунальні послуги онлайн.



Крім цього можна скористатися і альтернативними сервісами. На сайті Portmone (комісії 1,5%). Там потрібно знайти своє підприємство і ввести особовий рахунок або відразу ввести реквізити та оплатити. Такі ж функції знайдете на EasyPay (без комісії) чи iPay (комісія 0-4%).

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Для пенсіонерів уряд підготував окремий спосіб оплати – через телефон або листонош.

Громадяни, які отримують пенсії та грошові допомоги через банківські установи, зможуть дистанційно сплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги. Для цього вони мають зареєструватися у системі дистанційного обслуговування або зателефонувати на «гарячу» лінію банку і надати інформацію про перелік ЖКП, які бажають оплатити дистанційно, та необхідні дані для оплати послуг з їх рахунків,

– роз'яснюють у Кабміні.

Крім того, пенсіонери зможуть платити за комунальні послуги листоношам під час отримання пенсії або замовивши таку послуги телефоном. Те ж саме стосується українців, які отримують соціальну допомогу. В уряді обіцяють найближчим часом прийняти це рішення.