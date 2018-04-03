Комунальне лихо на Харківщині: 30 тисяч людей 2 дні провели без води

У місті Лозова 30 тисяч людей провели дві доби без води. Труби у місті геть старі, вони прогнили вщент та постійно обвалюються.

Населення Лозови – трохи більше 60 тисяч людей. До таких незручностей місцевим не звикати. Труби колектора обсипаються уже втринадцяте за останні 2 тижні.

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За 2 дні водопостачання відновили. Втім, будь-якої миті каналізаційний колектор може обсипатися в новому місці. Адже труби у місті дуже старі. В очікуванні нового лиха лозівчани запасаються водою як можуть.

Комунальники констатують, нових обвалів на колекторі не уникнути. Втім, обіцяють зробити усе можливе, аби не залишати людей без води так надовго.

Нам зараз везуть помпи спеціальні – 500 кубові, будемо в разі аварійної ситуації перемикати від колодязя до колодязя, але воду відключати більше в місті не будемо,

– розповів заступник директора КП Лозова водосервіс Ігор Камєнєв.

На екстрені ремонти труб на позачерговій сесії лозівської міськради виділили близько 400 тисяч грн. Це - практично увесь резерв, передбачений у місті на надзвичайні ситуації. Решту грошей будуть просити в області та з держбюджету.