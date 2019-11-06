Комунальні війни: чому сусідська суперечка закінчилася стріляниною
У Києві в районі Святошино стрілянина. Сварка сусідів закінчилась вогнепальним пораненням, а все через крадіжку електроенергії.
Усе сталося, коли люди пішли з’ясовувати стосунки з чоловіком, який живе разом з ними у будинку. Через його величезні борги за комуналку їм досі не подали тепло до помешкань.
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Також виявилося, що він крав електроенергію, приєднавшись незаконним шляхом до загальної мережі. Коли про це дізналися люди, то прийшов електрик й відімкнув. Проте чоловік знову під'єднався, але цього разу до щитової сусіда.
Мешканці будинку вирішили піти й дізнатися, що відбувається і коли це припиниться. Проте поговорити конструктивно не вдалося, бо чоловік зайшов до квартири, як потім виявилося, по рушницю й вистрелив у ногу члену правління ОСББ цього будинку. Чоловіка в тяжкому стані забрала швидка допомога, а на місце прибули поліцейські.
"Він попав у артерію. Людина дуже багато втратила крові. Ми сподіваємося, що його просто посадять й він не буде йти від закону", – розповіла мешканка будинку Світлана.
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