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      Комунальні війни: чому сусідська суперечка закінчилася стріляниною

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      У Києві в районі Святошино стрілянина. Сварка сусідів закінчилась вогнепальним пораненням, а все через крадіжку електроенергії.

      Усе сталося, коли люди пішли з’ясовувати стосунки з чоловіком, який живе разом з ними у будинку. Через його величезні борги за комуналку їм досі не подали тепло до помешкань.

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      Також виявилося, що він крав електроенергію, приєднавшись незаконним шляхом до загальної мережі. Коли про це дізналися люди, то прийшов електрик й відімкнув. Проте чоловік знову під'єднався, але цього разу до щитової сусіда.

      Мешканці будинку вирішили піти й дізнатися, що відбувається і коли це припиниться. Проте поговорити конструктивно не вдалося, бо чоловік зайшов до квартири, як потім виявилося, по рушницю й вистрелив у ногу члену правління ОСББ цього будинку. Чоловіка в тяжкому стані забрала швидка допомога, а на місце прибули поліцейські.

      "Він попав у артерію. Людина дуже багато втратила крові. Ми сподіваємося, що його просто посадять й він не буде йти від закону", – розповіла мешканка будинку Світлана.

       

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      Автор: Марина Молька
      Теги: Новини України Кримінальні новини Кримінал Новини Києва
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