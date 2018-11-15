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      Комунальники відновлюють теплопостачання будівель, що постраждали від прориву мережі на Діловій

      23 Читать новость на русском
      Відновлення теплопостачання
      Відновлення теплопостачання / kyivcity.gov.ua

      Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" продовжує оперативні роботи для ліквідації пошкодження теплової мережі на вулиці Діловій.

      Наразі комунальники здійснюють перепідключення десятків житлових будинків, а також закладів соціальної сфери на іншу теплову мережу, щоб уникнути відключення послуг.  Про це йдеться на офіційному порталі Києва. 

      За інформацією "Київтеплоенерго", із пошкодженням спеціалісти планують впоратися протягом доби.

      Нагадаємо, сьогодні завершили роботи на тепловій мережі, що пролягає на вулиці Саксаганського. Комунальники здійснили заміну зношеної ділянки та приступили до відновлення благоустрою проїжджої частини.

      За останні півроку у Києві замінили понад 30 км найбільш аварійних ділянок теплових мереж. Це дозволило значно скоротити ту кількість аварій, яка могла б виникнути на цих ділянках.

      "Однак, враховуючи серйозну зношеність трубопроводів, – майже 80% – місту необхідна більш системна їх заміна. Уже із наступного року місто продовжить цю роботу більш масштабно", – заявляє заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

      Теги: Новини Києва КМДА
      Джерело: 24 Канал
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