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Кондитерську компанію оштрафували за імітацію упаковки Roshen

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Київський БКК оштрафували за імітацію упаковки Roshen
Київський БКК оштрафували за імітацію упаковки Roshen / 24 Канал

Антимонопольний комітет України оштрафував компанію Київський БКК на 326,1 тисяч гривень за використання упаковки, що формою нагадує упаковку Кондитерської корпорації Roshen

Про це повідомила прес-служба Антимонопольного комітету України.

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Оштрафовано ТОВ "Київський БКК" (місто Київ) на 326 052 гривень за вчинення порушення передбаченого статтею 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" у вигляді використання зазначеним товариством у господарській діяльності оформлення упаковки, схожого на оформлення упаковки виробництва дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "РОШЕН",
– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Касаційний господарський суд Верховного Суду визнав законним рішення Антимонопольного комітету України щодо нарахування аеропорту "Бориспіль" штрафу у сумі 12,8 мільйонів гривень.

Теги: Новини України Петро Порошенко Штрафи Рошен
Джерело: 24 Канал
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