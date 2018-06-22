Кондитерську компанію оштрафували за імітацію упаковки Roshen

Антимонопольний комітет України оштрафував компанію Київський БКК на 326,1 тисяч гривень за використання упаковки, що формою нагадує упаковку Кондитерської корпорації Roshen

Про це повідомила прес-служба Антимонопольного комітету України.

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Оштрафовано ТОВ "Київський БКК" (місто Київ) на 326 052 гривень за вчинення порушення передбаченого статтею 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" у вигляді використання зазначеним товариством у господарській діяльності оформлення упаковки, схожого на оформлення упаковки виробництва дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "РОШЕН",

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Касаційний господарський суд Верховного Суду визнав законним рішення Антимонопольного комітету України щодо нарахування аеропорту "Бориспіль" штрафу у сумі 12,8 мільйонів гривень.