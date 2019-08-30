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      Кондиціонери на фасадах та добудовані балкони заборонили у Броварах

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      У Броварах на Київщині заборонили псувати фасади кондиціонерами
      У Броварах на Київщині заборонили псувати фасади кондиціонерами / Ілюстрація / 24 канал

      У місті Бровари на Київщині заборонили встановлювати кондиціонери на фасадах та самовільне добудовування та розширення балконів чи лоджій. Все черед один новий ЖК.

      Відповідне рішення ухвалив виконком міста на прохання керуючої компанії ЖК "Скандія" і самих мешканців.

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      Як інформує місцеве видання "Трибуна Бровари", проект передбачає заборону на:

      1. встановлення систем кондиціювання на фасадах будинків,
      2. утеплення,
      3. скління,
      4. розширення балконів та лоджій,
      5. облаштування нових і розширення наявних віконних та балконних прорізів.

      Тепер мешканцям самовільно не можна змінювати навіть форму та колір віконних рам і дверей.

      За словами місцевих чиновників, які працювали над проектом рішення, вони не вводять нічого нового, а лише впроваджують нормативи згідно з ДБН про реконструкцію та житлові споруди.

      Мер міста Ігор Сапожко пояснив, що фасад будинків ЖК "Скандія" оздоблений дорогою клінкерною плиткою, а встановлення кондиціонерів чи інші роботи будуть втручанням у конструктивні елементи будинку і погано вплинуть на його експлуатацію.

      Оскільки виконавчий комітет міськради не міг ухвалити рішення, яке б стосувалось лише одного житлового комплексу, то прийняв його щодо усього міста.

      Бровари ДБН
      Будинки ЖК "Скандія" у Броварах / Фото: ЛУН

      Що відомо про ЖК Скандія у Броварах?

      Житловий комплекс збудований на окраїні міста і позиціонує себе як скандинавське містечко. ЖК складається з 65 будинків, у яких понад 10 тисяч квартир.

      На територія містечка обладнана повноцінна інфраструктура: ресторани, аптеки, магазини, супермаркети, кафе, фітнес-центри, відпочинкові зони тощо. Тут є 2 загальноосвітні школи, дитячі садки і власна поліклініка.

      Вартість метра квадратного у нових будинках стартує від 12 900 гривень.

      ЖК Скандія Бровари
      Як має виглядати ЖК "Скандія" у Броварах / Візуалізація забудовника

      Порушення норм втручання в конструктивні елементи будівель є адміністративним правопорушенням. Право на складання протоколу мають керуючі компанії або ЖЕКи (ст. 150 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

      З 1 грудня 2019 року в Україні набудуть чинності оновлені державні будівельні норми щодо житлових будинків.

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      Теги: ДБН Архітектура Будівництво Новини Києва Новини нерухомості України Новини нерухомості
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