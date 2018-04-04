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Конференція "INTRO-2018: як компаніям зберігати драйв стартапу"

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Конференція "INTRO-2018: як компаніям зберігати драйв стартапу"

24 квітня Львівська бізнес-школа УКУ (LvBS) запрошує на восьму щорічну візійну конференцію на тему інновацій у підприємництві "INTRO-2018: як компаніям зберігати драйв стартапу".

Українські та міжнародні експерти та підприємці зустрінуться в сучасному Центрі Шептицького у Львові, аби обговорити, як втілювати інноваційні підходи у великих корпораціях, малих та середніх бізнесах, а також, як зробити інновації частиною організаційної культури.

На жаль, дуже часто розвиток організаційної культури відстає від вимог інноваційних зрушень. Актуальним є питання реалізації задекларованих цінностей як керівниками, так і персоналом, що сприяє внутрішньому розвитку організації і створенню дієвої інноваційної мотивації персоналу.

Міжнародні інституції вбачають у технологіях головного драйвера розвитку компаній. Важливо, щоб український бізнес більше цікавився суттю глобальних процесів, роллю інновацій і можливостями їх запровадження. Не варто чекати, що держава буде активно розвивати інноваційний потенціал країни, потрібно робити це самостійно. Тому ми вирішили запросити представників різних за розмірами і суттю бізнесів, щоб обговорити необхідність впровадження інновацій, досвід того, як їм вдається це реалізовувати і підхід до них з точки зору збереження і розвитку організаційної культури.

Гості конференції – власники бізнесу та CEO корпорацій, учасники та випускники магістерських програм та програм управлінського розвитку LvBS.

Спікери конференції:

Garry Bruton (Texas Christian University, США);
Soumodip Sarkar (CEFAGE’s Strategy, Entrepreneurship and Operations research group, Португалія);
Юлія Порошенко (Radar Tech, "Агрохаб", Україна);
Кирило Криволап (асоційований партнер Civitta, Україна);
Андрій Павлів (CEO N-iX, голова наглядової ради Львівського ІТ Кластера, Україна);
Андрій Міліневський (партнер-засновник CX Design, Україна);
Ігор Блистів (маркетинг-директор "Кормотех", Україна);
Олександр Стоянов (SME Director "Київстар", Україна) та інші.

Місце проведення: Центр Шептицького, м. Львів, вул. Стрийська, 29.

Реєстрація вже відкрита на сайті події.

Захід відбувається в рамках ініціативи EU4Business за підтримки ЄБРР.

Конференції INTRO вже 8 років поспіль об’єднують лідерів бізнесу, щоб обговорити актуальні для кожного року теми і перспективи розвитку підприємництва в Україні.

Теги: Новини України Новини Львова
Джерело: 24 Канал
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