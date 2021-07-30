Намордниками хочуть задавити, – скандалістка прокоментувала конфлікт у літаку до Анталії

Жінка, яка влаштувала скандал через небажання вдягати маску в літаку прокоментувала інцидент. Вона заявила, що "намордниками хочуть нас задавити".

Про це вона написала в коментарі до допису про неї в мережі 30 липня. Вона також повідомила, що таки долетіла до туреччини.

Цей випадок У Харкові жінка влаштувала скандал у літаку, бо не хотіла вдягати маску: відео

"Відпочиваю, їм, бухаю"

Жінка сказала, що люди, які обурювалися, самі сиділи з опущеними масками. Проте додала, що це було лише в моменти, коли цих їх не бачили члени екіпажу.

В Анталії жодна людина не зупинила мене за відсутність маски. В загальному, відпочиваю, їм, бухаю,

– написала скандалістка.

Жінка залишила цей коментар до допису в телеграм-каналі. У цьому месенджері вона підписана ніком "Змеище".



Акаунт жінки, яка влаштувала скандал у літаку / Фото телеграму "Труха"

Коротко про цей випадок

Жінка влаштувала скандал на борту літака з Харкова до Анталії.

Це сталося, бо вона не хотіла одягати захисну маску.

Проте потім все ж це зробила.

Очевидці опублікували відео, де з жінкою сварилися обурені пасажири.

Вони закликали її вибачитись перед пілотом і стюардесами.

Через конфлікт виліт перенесли приблизно на 30 хвилин.



Коментар, який написала скандалістка / Фото телеграму "Труха"