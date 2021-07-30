Намордниками хочуть задавити, – скандалістка прокоментувала конфлікт у літаку до Анталії
Джерело:телеграм-канал "Труха"
Жінка, яка влаштувала скандал через небажання вдягати маску в літаку прокоментувала інцидент. Вона заявила, що "намордниками хочуть нас задавити".
Про це вона написала в коментарі до допису про неї в мережі 30 липня. Вона також повідомила, що таки долетіла до туреччини.
Цей випадок У Харкові жінка влаштувала скандал у літаку, бо не хотіла вдягати маску: відео
"Відпочиваю, їм, бухаю"
Жінка сказала, що люди, які обурювалися, самі сиділи з опущеними масками. Проте додала, що це було лише в моменти, коли цих їх не бачили члени екіпажу.
В Анталії жодна людина не зупинила мене за відсутність маски. В загальному, відпочиваю, їм, бухаю,
– написала скандалістка.
Жінка залишила цей коментар до допису в телеграм-каналі. У цьому месенджері вона підписана ніком "Змеище".
Акаунт жінки, яка влаштувала скандал у літаку / Фото телеграму "Труха"
Коротко про цей випадок
- Жінка влаштувала скандал на борту літака з Харкова до Анталії.
- Це сталося, бо вона не хотіла одягати захисну маску.
- Проте потім все ж це зробила.
- Очевидці опублікували відео, де з жінкою сварилися обурені пасажири.
- Вони закликали її вибачитись перед пілотом і стюардесами.
- Через конфлікт виліт перенесли приблизно на 30 хвилин.
Коментар, який написала скандалістка / Фото телеграму "Труха"