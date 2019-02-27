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      Конфлікт через мовний закон: НАТО стало на бік Угорщини у суперечці з Україною

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      Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан
      Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан / AFP

      Угорщина вже тривалий час блокує важливі для України зустрічі із представниками НАТО. Все – через мовний закон, який українська влада ухвалила восени 2017 року. Попри підтримку курсу України в НАТО, Альянс у суперечці став на бік Угорщини.

      Там переконані, що Україна має врахувати рекомендації Венеціанської комісії до закону про освіту, заявила заступниця генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер.

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      "Союзники діяли солідарно з Угорщиною щодо закону України про освіту. У Брюссельській декларації та в оцінці Річної програми України всі члени Альянсу закликають Україну повною мірою виконати рекомендації Венеціанської комісії", — зазначила Гетемюллер.

      У чому полягає конфлікт між Україною та Угорщиною? Суперечки між державами тривають вже понад рік. Вони спалахнули через ухвалений в Україні восени 2017 року закон про освіту. Одна зі статтей закону передбачає, що в Україні діти з родин нацменшин зможуть навчатися рідною мовою лише у початковій школі. А від 5 класу весь навчальний процес відбуватиметься українською мовою, при цьому мови нацменшин вивчатимуться лише як предмет.

      Офіційний Будапешт побачив порушення прав угорської меншини у цій статті закону. Тож Угорщина взялася блокувати зустрічі в межах співпраці України з ЄС і НАТО, та робила це неодноразово. Тоді й подавали текст закону на "експертизу" Венеційській комісії. 

      Україна таки пішла на поступки Угорщині, і Кабмін подовжив перехідний період для запровадження "мовної" статті закону. У дітей з нацменшин з’явилось більше часу для переходу на нові правила викладання предметів, адже перехідний період триватиме до 2023 року. Але і такий крок Угорщину не влаштовує. Аби "дотиснути" Україну, угорці блокують проведення зустрічей членів Євросоюзу і НАТО за участю нашої країни. 

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      То Україна в НАТО не йде через Угорщину? Ні, але не через Угорщину. Згрубша, причина, як і раніше, – "ми не готові". Хоча 7 лютого Верховна Рада остаточно закріпила у Конституції курс України в ЄС і НАТО. Для цього була потрібна конституційна більшість голосів, "за" проголосували 334 депутати. 19 лютого президент Порошенко підписав законопроектПівнічноатлантичний Альянс визнав прагнення України до членства у НАТО і закликав українську владу продовжити втілення важливих реформ.

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      Теги: Новини України НАТО Угорщина мовне питання
      Джерело: 24 Канал
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