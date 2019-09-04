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      Конфлікт довкола "Мотор Січі": як від цього може постраждати Україна

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      Справа "Мотор Січі", мов лакмусовий папірець державності. Поки українці лише вчаться відстоювати національні інтереси й будувати національну стратегію. Продаж одного з найпотужніших виробників оборонної галузі України китайському підприємцю вкотре показав, що дається це нам неабияк складно.

      П'ята за потужностями цивільно-військова компанія України – "Мотор Січ" – виробляє не лише гвинтокрили. Ще кілька років тому вона займала міцні позиції на ринку авіадвигунів та двигунів для ракет.

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      Технології компанії, успадковані з радянських часів і розвинені вже українськими конструкторами, – унікальні. Саме вони зацікавили китайську компанію. У 2016 році вона запропонувала головному акціонеру і колишньому гендиректору "Мотор Січі" В'ячеславу Богуслаєву 100 мільйонів доларів за 56% акцій компанії.

      Ця, на перший погляд, звичайна операція продажу цінних паперів між приватними компаніями опинилася в епіцентрі протистояння США та Китаю і поставила Україну перед нелегким вибором.

      Йдеться про питання, яке є важливим як для України, так і для США, Європи, Японії, Австралії, Канади та інших країн,
      – сказав радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон.

      У Білому Домі переконані, українські технології можуть допомогти китайській владі покращити потужності національних військово-повітряних сил. Звичайно, США намагаються запобігати військовому зміцненню одного з головних конкурентів на міжнародній арені – Китаю. Аби запобігти транзакції з "Мотор Січчю" Дональд Трамп навіть відрядив свого радника з нацбезпеки Джона Болтона до Києва пояснювати ризики, пов'язані зі співпрацею з Пекіном.


      Радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон

      "Нас непокоїть "дипломатія створення заборгованостей", яку провадить китайська сторона. І хоча спочатку здається, що пропоновані ними фінансові умови досить привабливі, в майбутньому країни, які на це погоджуються, залишаються з боргами, в залежності", – заявив Болтон.

      А ще Китай у своєму прагненні посилити військовий потенціал краде інтелектуальну власність, застеріг Джон Болтон. Київ теж має негативний досвід співпраці з Пекіном у військовій галузі й сфері стратегічних технологій.

      Дуже важко знайти бодай один проєкт, який був би реалізований китайцями у галузі високотехнологічної продукції. Спочатку вони намагалися розвивати співпрацю з Південмашем, нашим ракетним заводом, з однією метою перебрати технології виробництва елементів міжконтинентальних балістичних ракет. Як тільки їм це вдалося вони припинили таку кооперацію,
      – наголосив глава Інституту зовнішньої політики Григорій Перепелиця.

      До того ж, Китай співпрацює з Росією у військовій галузі й українські двигуни через нього можуть поставити й на гелікоптери агресора. Це вже не перший випадок, коли Україна опиняється між інтересами потужних світових держав.

      І поки США та Китай відстоюють свої національні інтереси, Україна ризикує втратити унікальні технології та висококваліфікованих науковців та інженерів. Адже компанія "Мотор Січ" опинилася на межі виживання і без фінансування їй доведеться скорочувати виробництво.


      Вік українського авіафлоту

      Після того, як Росія розпочала агресію проти України у 2014 році, Київ заборонив експорт військових товарів туди. А майже 80% продукції "Мотор Січ" йшло саме російським клієнтам.

      Україна, звичайно, втратить робочі місця, буде соціальна нестабільність. Тут треба ставити питання про компенсацію,
      – підсумував заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков.

      Але жодна західна компенсація не розв'яже гостру стратегічну проблему нашої країни: відсутність ефективного державного менеджменту у сфері оборони й розвитку оборонних технологій. Новий уряд має почати реформувати систему управління цим сектором негайно, вважають експерти.

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      Остаточну ж крапку у вирішенні ситуації довкола "Мотор Січі" та визначені стратегічних напрямків розвитку як в оборонній сфері, так і в зовнішній політиці, має поставити президент. Адже формування стратегії і її реалізація – це одна з найголовніших функцій лідера країни.

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      Автор: Марія Савчук
      Теги: Новини України Новини США Китай Дональд Трамп Експорт
      Джерело: 24 канал
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