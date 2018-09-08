Конфлікт ГПУ з журналісткою Седлецькою: Рада Європи зробила нову заяву

Парламентська асамблея Ради Європи закликала українську владу забезпечити дотримання прав журналістки Наталії Седлецької на конфіденційність джерел.

Про це доповідач ПАРЄ з питань свободи ЗМІ та безпеки журналістів Джорджа Фолкса написав у заяві.

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Так, дипломати висловили занепокоєння у зв'язку з рішенням суду надати доступ ГПУ до інформації в телефоні журналіста Наталії Седлецької.

Журналісти-розслідувачі відіграють основну роль "сторожового пса" у наших суспільствах, оскільки вони розслідують корупцію або зловживання владою. Їх робота базується на різних джерелах, і вони мають право зберігати ці джерела у таємниці,

– наголосив Фолкс.

Дипломат додав, що це – "стандарт, встановлений Європейським судом з прав людини".

"Закликаю українську владу забезпечити дотримання права журналіста Наталії Седлецької зберегти конфіденційність її джерел", – підкреслив Фолкс.

Раніше посольство Сполучених Штатів висловило занепокоєння рішенням суду щодо надання Генеральній прокуратурі України інформації з телефону журналістки "Схем" Наталії Седлецької. Дипломати заявили, що це може мати несприятливий вплив на свободу преси та зусилля щодо боротьби з корупцією в Україні.