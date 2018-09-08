14:19
8 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
20°C 13°C
  • неділя
    23°C 15°C
  • понеділок
    20°C 15°C
  • вівторок
    21°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. В космос з горілчаним двигуном РФ. Православний Ватикан
Вєсті Кремля
22:25, 7 вересня
Вєсті.UA. Навіщо Марченко бурить землю. "Палєво" нардепів на провокації від журналістів
Вєсті.UA
21:14, 7 вересня
Східний експрес: чому перевізники безперешкодно їздять через блокпости на Донбасі
ЦРУ
09:00, 7 вересня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Літак АН-2
Згадати все
17:33, 7 вересня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Конфлікт ГПУ з журналісткою Седлецькою: Рада Європи зробила нову заяву

766 Читать новость на русском
У ПАРЄ закликали дотримуватися прав Седлецької на "конфіденційність джерел"
У ПАРЄ закликали дотримуватися прав Седлецької на "конфіденційність джерел" / Фото з відкритих джерел

Парламентська асамблея Ради Європи закликала українську владу забезпечити дотримання прав журналістки Наталії Седлецької на конфіденційність джерел.

Про це доповідач ПАРЄ з питань свободи ЗМІ та безпеки журналістів Джорджа Фолкса написав у заяві.

Дивіться також: "Ми всіх дістали": скандал із "Схемами" і хто насправді став мішенями для прокуратури

Так, дипломати висловили занепокоєння у зв'язку з рішенням суду надати доступ ГПУ до інформації в телефоні журналіста Наталії Седлецької.

Журналісти-розслідувачі відіграють основну роль "сторожового пса" у наших суспільствах, оскільки вони розслідують корупцію або зловживання владою. Їх робота базується на різних джерелах, і вони мають право зберігати ці джерела у таємниці,
– наголосив Фолкс.

Дипломат додав, що це – "стандарт, встановлений Європейським судом з прав людини".

"Закликаю українську владу забезпечити дотримання права журналіста Наталії Седлецької зберегти конфіденційність її джерел", – підкреслив Фолкс.

Раніше посольство Сполучених Штатів висловило занепокоєння рішенням суду щодо надання Генеральній прокуратурі України інформації з телефону журналістки "Схем" Наталії Седлецької. Дипломати заявили, що це може мати несприятливий вплив на свободу преси та зусилля щодо боротьби з корупцією в Україні.

хроніка подій

 

Теги: Новини політики ЗМІ Наталія Седлецька журналісти Євросоюз
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хто врятує життя вашої близької людини у разі надзвичайної ситуації?
сьогодні, 12:00 Хто врятує життя вашої близької людини у разі надзвичайної ситуації?
Юрій Чорний
Топ-12 найкращих українських кінопрем'єр, які варто подивитись до кінця року
сьогодні, 11:01 Топ-12 найкращих українських кінопрем'єр, які варто подивитись до кінця року
Катерина Петренко
На жаль чи нажаль: як добре ви знаєте українську мову?
сьогодні, 10:05 На жаль чи нажаль: як добре ви знаєте українську мову?
1 68595
"Удаленка" по-лугански: сколько в "республике" зарабатывают фрилансеры
сьогодні, 08:43 "Удаленка" по-лугански: сколько в "республике" зарабатывают фрилансеры
Ольга Черненко
Відпустив з-під варти вбивцю Гонгадзе: до Верховного Суду призначили "відомого" суддю
сьогодні, 08:00 Відпустив з-під варти вбивцю Гонгадзе: до Верховного Суду призначили "відомого" суддю
Роман Маселко
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Озброєний чоловік увірвався в готель у Франції
 19 липня 2016 , 17:12
Найпотужніші ядерні вибухи в історії об’єднали в одне відео
 10 жовтня 2016 , 14:39 1
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук