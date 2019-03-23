Конфлікт між ПЦУ на УГКЦ: хто може проводити богослужіння в Софії Київській
Софія Київська – унікальний заповідний об'єкт, який зібрав найбільшу кількість фресок і мозаїк у Східній Європі. Проте нещодавно там зчинився конфлікт – його не змогли поділити представники ПЦУ і греко-католицької церкви.
Стіни храму 11 століття пам'ятають Ярослава Мудрого, який його збудував. Саме тут і була розташована бібліотека київського князя. А фрески і мозаїки настільки унікальні, що об'єкт охороняє ЮНЕСКО.
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Тому у храмі хоч раз на рік проводять реставрацію. Процес довгий і кропіткий. Спочатку проходять наради, рішення реставраційної ради – і тільки тоді приступають до робіт. Цього року вирішили, що потрібен клімат-контроль.
За останніх півроку Софія перетворилася на тренд. Саме тут обирали очільника Православної церкви України, сюди привезли Томос і тут відбувалася інтронізація Епіфанія. Інтерес пожвавився навіть серед відвідувачів, зізнаються екскурсоводи. Зацікавив храм і релігійні конфесії.
Собор Софія Київська
Так, греко-католики вирішили провести богослужіння на свято Благовіщення. Начебто отримали дозвіл від Міністерства культури, проте це не сподобалося почесному патріарху Філарету. Мовляв, цей крок може розсварити віруючих двох християнських течій.
У цій суперечці чітку позицію займає керівництво Софії. Кажуть, перш за все, Софія – національний заповідник, який потребує особливого догляду. Контролюють тут усе: кількість людей, свічок, шуми та навіть температурний режим. До того ж, додають, храмів для богослужінь у Києві вистачає.
Неможливо до нього ставитися, як до власної каплички, на якій будуть заробляти гроші,
– наголошує керівник прес-служби Софії Київської Олексій Курпас.
Міністерство ж відмовилося спростувати чи підтвердити дозвіл на богослужіння для греко-католиків. Кажуть, тонке питання. Експерти ж впевнені, що поки єдиний формат, який можливий, це молитва за Україну, яка відбувається в День Незалежності.
"В цей день збираються представники всіх церков: і православні, і католики, і мусульмани, і іудеї. Вони говорять про своє ставлення до України. Кожен вимовляє молитовну формулу. Але це не є богослужіння", – розповів релігієзнавець Віктор Єленський.
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Поки що греко-католики і православні уникають коментарів щодо Софії Київської. Епіфаній запевняє, що шукають компроміс, тому планує зустрітися з очільником греко-католицької церкви Святославом. Предстоятель ПЦУ наголошує, що вони не претендують на повсякденне служіння в стінах Великої Софії.
Предстоятель ПЦУ Епіфаній
Експерти ж кажуть, що можливі і постійні богослужіння з древньому храмі, але лише тоді, коли між конфесіями з'явиться єдність.
На початку квітня Філарет закликав УГКЦ не проводити літургію в Софії Київській, яку запланували на цей час. Колишній глава УПЦ КП тоді заявив, що намір провести у цьому храмі літургію саме 7 квітня "незвичне явище" і може викликати неоднозначну реакцію та супротив з боку православних.
Зазначимо, найближчим часом Софійський собор у Києві буде недоступним для богослужінь – тут проводитимуть ремонтно-реставраційні роботи.
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