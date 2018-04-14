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ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Конфлікт навколо Сирії: варіанти розвитку подій

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США найімовірніше продовжить ракетні удари по військових об'єктам у Сирії. Росія ж триматиметься осторонь. Втрутитися може лише, якщо під вогонь потраплять її військові.

Ще одним малоймовірним, але далеко не фантастичним варіантом може бути подальше загострення конфлікту. Росіяни зіб'ють декілька ракет чи літаків союзників, прикриваючись нібито загрозою їх військовим аеродромам.

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Натомість США завдасть удару по зенітних комплексах Росії. Стосунки досягнуть точки кипіння, але на цьому сторони розійдуться, залишивши вирішення кризи політикам.

І найпесимістичніша версія. Якщо політики таки підуть на пряму конфронтацію та втягнуть у війну Ізраїль, Ірак, Саудівську Аравію та інші арабські держави Перської затоки. Це стане фактично початком третьої світової.

Як наслідок, припускають аналітики, що може відкритися новий фронт, наприклад у Балтиці. Чим це закінчиться не відомо. Утім такого розвитку, запевняють світові політики, не допустять.

Ми розуміємо що це ризик ядерної війни, і він реальний. Інколи мені це нагадує часи Карибської кризи,
– сказав депутат Європарламенту з Німеччини Йоахим Шустер.

Єдине на чому сходяться усі, що точно передбачити розвиток конфлікту у Сирії неможливо. Адже на радикальні дії здатен і Трамп, і Путін.

Автор: Євген Назаренко, Олексій Кондаков
Теги: Війна у Сирії Новини Росії Новини політики Новини США
Джерело: 24 Канал
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