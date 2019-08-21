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      Конфлікт неминучий, – експерт про стосунки Зеленського з Коломойським

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      Володимир Зеленський та Ігор Коломойський
      Володимир Зеленський та Ігор Коломойський / Колаж 24 каналу

      Рейтинг Володимира Зеленського до кінця 2019 року може різко впасти. Однак інтереси суспільства з президентом зійдуться, якщо він почне нещадно "крушити" олігархів, хоча б арештами.

      Таку думку в програмі "Он воно як" озвучив аналітик, який передбачив перемогу Зеленського у 2015 році, Віктор Бобиренко.

      Варте уваги! Які стосунки між Зеленським та Коломойським

      За словами експерта, між Зеленським та Коломойським може виникнути конфлікт. Адже новообраний президент вже давно став самостійною фігурою.

      "Наскільки далеко він зайде не знаю, бо є ще одна група впливу така як Пінчук", – сказав експерт.

      Ігор Коломойський на сцену не лізе, але він хоче бути продюсером і автором сценарію. А раптом Володимир Зеленський сам захоче бути в цьому театрі не тільки головним героєм, а й продюсером і автором сценарію, тому конфлікт неминучий, – пояснив Бобиренко.

      Він вважає, що дата місцевих виборів покаже, чи Коломойський допомагає Зеленському у прийняті важливих рішень. 

      "Вони (команда Зеленського, – 24 канал) хочуть зробити все, аби перезапустити місцеву владу та організувати місцеві вибори. В більшості областей вони зараз б виграли, але я думаю, що союзники України скажуть – стоп, давайте по закону. А це означає, що вибори, до прикладу, не на листопад, а на березень", – розповів Бобиренко.

      Я думаю, якщо б дожимав Ігор Валерійович і він наполягав на прийнятті рішень, то йому було б "фіолетово". Якщо вибори будуть у листопаді, то Ігор Валерійович, як головний, приймає рішення. Чому на листопад для них важливі вибори? Щоб у новий рік зайти з новим бюджетом і це буде як аргумент,
      – зазначив аналітик. 

      Коли мали б відбутися місцеві вибори в Україні?25 жовтня 2020 року. На місцевих виборах голосуватимуть за нових депутатів і голів міських, районних, сільських та селищних рад. Результати виборів до органів місцевого самоврядування повинні опублікувати не пізніше, ніж 9 листопада.

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      Теги: Новини України Місцеві вибори 2020 Новини політики Ігор Коломойський Володимир Зеленський Слуга народу Законодавство
      Джерело: 24 канал
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