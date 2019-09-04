Конфлікт неминучий, – Фесенко про звільнення Кличка

Звільнення мера Києва Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації може призвести до двовладдя та розвитку конфлікту.

Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив політолог Володимир Фесенко.

Важливо: Кабмін погодив звільнення Кличка з посади голови КМДА

"Це крайня ситуація розвитку конфлікту. Сам конфлікт неминучий", – наголосив політолог.

За його словами, після звільнення Кличка з посади голови КМДА почнеться боротьба за владу та управлінські проблеми.

Колапсу можливо не буде, але будуть проблеми. Будуть управлінські проблеми, проблеми з тим, що у нас нема чіткого розмежування. Якщо поставити запитання – хто за що буде відповідати? Якщо вся виконавча влада буде не у мера, а у керівника Держадміністрації, то які повноваження мають бути у мера, якого обирали кияни?,

– пояснив експерт.

Фесенко вважає, що проблема дуже серйозна і справа не тільки в корупційних схемах. Він додав: "Корупційні схеми можуть йти, на превеликий жаль, і через керівника КМДА. Ми це теж бачили за часів Черновецького".

Що відомо про звільнення Кличка? 4 вересня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення щодо звільнення мера Києва Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. Відповідне звернення уряд направив Президенту України Володимиру Зеленському.



За словами прем'єра Олексія Гончарука, немає жодних сумнівів у тому, що в Києві не припинилася корупційна практика та досі існують групи, які сильно впливають на діяльність адміністрації.



Віталій Кличко вже відреагував на рішення Кабміну та сказав, що його звільнення є незаконним, неконституційним, недемократичним та суперечить місцевому самоврядуванню.

Політолог Володимир Фесенко прокоментував звільнення Віталія Кличка: дивіться відео