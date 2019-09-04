20:16
4 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВІТАЛІЙ КЛИЧКО ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Осіннє загострення Поклонської. Путін зіпсував дітям День знань
      Вєсті Кремля
      22:16, 3 вересня
      Вєсті.UA: Аваков передає досвід. Акустична зброя Ляшка
      Вєсті.UA
      20:11, 3 вересня
      Брехня чиновників та незаконне збагачення: в яких скандалах фігурує "Укравтодор"
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВІТАЛІЙ КЛИЧКО ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Конфлікт неминучий, – Фесенко про звільнення Кличка

      79 Читать новость на русском
      Звільнення Віталія Кличка
      Звільнення Віталія Кличка / politeka.net

      Звільнення мера Києва Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації може призвести до двовладдя та розвитку конфлікту.

      Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив політолог Володимир Фесенко.

      Важливо: Кабмін погодив звільнення Кличка з посади голови КМДА

      "Це крайня ситуація розвитку конфлікту. Сам конфлікт неминучий", – наголосив політолог.

      За його словами, після звільнення Кличка з посади голови КМДА почнеться боротьба за владу та управлінські проблеми.

      Колапсу можливо не буде, але будуть проблеми. Будуть управлінські проблеми, проблеми з тим, що у нас нема чіткого розмежування. Якщо поставити запитання – хто за що буде відповідати? Якщо вся виконавча влада буде не у мера, а у керівника Держадміністрації, то які повноваження мають бути у мера, якого обирали кияни?,
      – пояснив експерт.

      Фесенко вважає, що проблема дуже серйозна і справа не тільки в корупційних схемах. Він додав: "Корупційні схеми можуть йти, на превеликий жаль, і через керівника КМДА. Ми це теж бачили за часів Черновецького".

      Що відомо про звільнення Кличка? 4 вересня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення щодо звільнення мера Києва Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. Відповідне звернення уряд направив Президенту України Володимиру Зеленському.

      За словами прем'єра Олексія Гончарука, немає жодних сумнівів у тому, що в Києві не припинилася корупційна практика та досі існують групи, які сильно впливають на діяльність адміністрації. 

      Віталій Кличко вже відреагував на рішення Кабміну та сказав, що його звільнення є незаконним, неконституційним, недемократичним та суперечить місцевому самоврядуванню.

      Політолог Володимир Фесенко прокоментував звільнення Віталія Кличка: дивіться відео

       

      blog_ava
      Млинці на молоці: простий рецепт приготування
      сьогодні
      24194
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини Києва КМДА Кабінет Міністрів України Віталій Кличко
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Законодавчі народні ініціативи: що це означає і як реалізовуватиметься
      сьогодні , 20:06 Законодавчі народні ініціативи: що це означає і як реалізовуватиметься
      Інна Жолобович 39
      Будівля уряду стане відкритішою: що варто знати по хмарочос на Грушевського
      сьогодні , 19:33 Будівля уряду стане відкритішою: що варто знати по хмарочос на Грушевського
      710
      Як продовжити термін експлуатації пральної машинки
      сьогодні , 09:00 Як продовжити термін експлуатації пральної машинки
      1808
      Режим Владимира Путина, вероятно, не переживет Brexit: детали
      сьогодні , 19:00 Режим Владимира Путина, вероятно, не переживет Brexit: детали
      Іван Яковина 1090
      Плани РФ та таємні пункти Мінських домовленостей: що українські хакери знайшли у листах Суркова
      сьогодні , 18:30 Плани РФ та таємні пункти Мінських домовленостей: що українські хакери знайшли у листах Суркова
      Віталій Дейнега 1325
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук