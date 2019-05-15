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      Конфлікт щодо намету в Харкові: чи законно він встановлений та як обороняють активісти

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      У Харкові можуть примусово прибрати волонтерський пункт, довкола якого вже кілька днів не вщухають пристрасті. Міська рада відповіла на петицію про демонтаж, проте активісти поступатись не збираються. Організували чергування, збудували паркан, а комунальників не підпускають.

      Аварійна техніка, поліція та кілька сотень городян. Харківські активісти вже кілька днів цілодобово чергують біля волонтерського намету в очікуванні спроб його знести.

      Читайте також: У Харкові вирішили знести намет волонтерів: там влаштували протест

      Коли вранці на площу Свободи приїхав десяток комунальних автівок, містяни не дали звести їм загороджувальний паркан до намету. Ті нібито мали почати ремонтувати комунікації. Та люди не вірять, адже ремонту тут не було 13 років.

      Є небезпека, тому громада сумнівається в щирості підконтрольного комунального підприємства Кернесу. Що ці дії не будуть штучними, і не будуть штучним приводом задля демонтажу намету,
      – розповів керівник ГО Антикорупційний блок учасників АТО Антон Сосницький.

      Конфлікт навколо намету розгорівся після петиції з проханням знести його. Яку нібито підтримало понад сім тисяч містян. Її автор попросив міську владу прибрати волонтерський пункт із площі Свободи. Намет при цьому назвав "брудним одороблом". При тому що для частини харків'ян він давно став символом незламності країни.

      Харків петиція
      Петиція про знесення намету в Харкові

      "Саме з цього місця, де стоїть намет, у 2013 році починався штурм, в результаті якого отам на обласній адміністрації вивісили російський триколор. Ми не хочемо цього більше. Тому ми стоїмо всі п'ять років. І не збираємося звідси йти, доки останній окупант не покине українську землю", – пояснив активіст Борис Редін.

      При цьому петицію привселюдно підтримав міський голова Харкова. Генадій Кернес пообіцяв, що долю намету вирішать на виконкомі. Готують на розгляд проект примусового демонтажу. Наполягають, що намет встановлений незаконно та несе загрозу для пішоходів.

      Чинним законодавством не передбачено встановлення наметів або інших якихось конструкцій для пікету,
      – додав директор Департаменту у справах інформації міської ради Харкова Юрій Сидоренко.

      У поліції вважають, що намет є частиною офіційно зареєстрованої акції протесту. Активісти харківського Євромайдану ще восени 2014 року подали першу заявку на цей захід, а потім весь час її подовжували.

      Активісти звернулися до міськради ще у 2018 році. У них є звернення і дозвіл на проведення цієї акції з 1 січня до 31 грудня 2019 року. Заборонити цей протест може тільки суд,
      – пояснив начальник поліції Харківщини Валерій Сокуренко.

      Зараз намет сам перетворився на центр збору підписів на підтримку одразу двох петицій. Одна проти повернення харківському проспекту Григоренка прізвища радянського маршала Жукова. Це питання пообіцяв винести на голосування мер Кернес. Друга на захист самого волонтерського пункту.

      Харків намет
      Активісти біля намету в Харкові

      "Для мене важливо, тому що я воював за це. На цьому наметі дуже багато фотографій моїх побратимів, які загинули і які й досі живі. І ми воювали за те, щоь тут було мирне небо та Україна", – пояснив військовий АТО Віталій. 

      Тим часом довкола скандального намету вже збудували імпровізований паркан. Городяни несуть в намет чай та воду, лишають номери телефонів, щоб викликали в разі спроб знести його.

      Читайте також: Кернес хоче повернути ім’я сталінського маршала Жукова одному з проспектів Харкова

      Перевірка підтвердила, що комунікації під наметом потребують ремонту, але не нагального. Активісти просять відкласти роботи на місяць, аби не політизувати процес. 

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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Протести Волонтери Новини Харкова Геннадій Кернес
      Джерело: 24 канал
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