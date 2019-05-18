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      Конфлікт щодо намету в Харкові: суд дозволив залишити волонтерський намет

      17 Читать новость на русском
      Суд залишив волонтерський намет у Харкові
      Суд залишив волонтерський намет у Харкові / 24 Канал

      Окружний адмінсуд Харкова залишив без задоволення позов міської ради, яка вимагала прибрати намет волонтерів для збору допомоги армії, який розташований в центрі міста.

      Телеграм-канал "Громадське. Харків" повідомив про те, що адвокати не змогли довести той факт, що намет загрожує національній безпеці і створює перешкоди для дорожнього руху.

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      Суд вирішив у клопотанні про обмеження права на мирне зібрання відмовити,
      – зачитав суддя.

      Суддя наголосив, що рішення може бути оскарженепротягом одного дня. Рішення набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження, а у разі оскарження – з моменту проголошення рішення апеляційної інстанції.

      Мер Харкова Геннадій Кернес 8 травня закликав городян підтримати петицію про те, щоб прибрати з проспекту Свободи намет для збору допомоги українським військовим.

      Після цього, 11 травня, міська влада видала припис, яким зобов'язала волонтерів протягом 3 днів демонтувати намет. У документі зазначалося, що намет встановлено без відповідних дозвільних документів на землі, яка є комунальною власністю.

      Влада Харкова запропонували перенести намет з площі Свободи на площу Захисників України. Активісти відмовилися переносити її на площу Захисників України і заявили про готовність відстоювати свою позицію в суді.

      14 травня у центрі Харкова пройшов мітинг проти знесення намету волонтерів для збору допомоги армії. Згодом нардеп від БПП Ірина Геращенко заявила, що має намір облаштувати там свою громадську приймальню.

      Намет "Все для перемоги" було встановлено на площі Свободи проукраїнськими активістами у вересні 2014 року.

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      Теги: Новини України Новини Харкова Волонтери Війна на Донбасі
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