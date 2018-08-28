Конфлікт США та Канади: які наслідки чекати Україні

28 серпня Христя Фрілянд несподівано скасувала візит до України через угоду про зону вільної торгівлі в Північній Америці, відомою під абревіатурою НАФТА.

Трамп намагається змінити її за спиною Канади, тому попереду у канадського міністра складні переговори з американськими чиновниками. Напередодні Дональд Трамп заявив про намір відмовитися від угоди і укласти двосторонні домовленості з Мексикою.

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"Я хотів би назвати ці домовленості торговельною угодою між США та Мексикою. Гадаю, це гарна назва. На мою думку, у США з угодою НАФТА пов’язано багато поганих асоціацій, тому що це було здирництво. Це була жахлива угода для нашої країни", – заявив президент США Дональд Трамп.

Очільник Білого дому розпочав торговельні війни з більшістю партнерів США. Наприкінці травня він запровадив мита на імпортовані з Мексики, Канади та ЄС сталь і алюміній. Такі дії президента Америки не залишилися без реакції з боку головних торговельних партнерів.

Ми встановлюємо мита долар до долара у відповідь на кожний канадський долар, який США обклали митами,

– відповіла міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд.

Торговельна війна між США та Канадою ускладнюється конфліктом між американським президентом та канадським прем’єром. Суперечки між двома лідерами спалахнули на початку червня у Квебеку під час саміту G7. Тармпа обурила поведінка Трюдо під час зустрічі.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо діяв так обережно і м’яко під час нашої зустрічі G7 лише для того, щоби, коли я поїхав, дати прес-конференцію і заявити: «Американські тарифи – це образа» і він не дозволить себе карати. Дуже нечесно і по-слабацькі. Наші тарифи – це відповідь на його мито у 270% на наші молочні продукти,

– написав у Twitter Трамп.

Конфлікт між політиками погіршив двосторонні відносини США і Канади. Чим він завершиться - складно спрогнозувати. Україна ж поки обрала нейтралітет у цьому питанні.

"Поки що я не думаю, що для нас є привід для хвилювання в найбільш важливому для нас питанні сьогодні і Вашингтон і Отава в принципі дотримуються однієї позиції. Те що цікавить нас, те що важливо для України – це спільна позиція щодо Росії і вона дотримується", – пояснив експерт закордонних справ Олег Бєлокос.

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Коли Христі Фрілянд випаде наступна нагода зустрітися з українськими чиновниками особисто і обговорити нагальні питання двосторонньої співпраці наразі невідомо.