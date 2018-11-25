Конфлікт у Азовському морі: Росія застосувала зброю по українських кораблях, є поранений

Під час виходу з Керченської протоки прикордонні кораблі ФСБ Росії відкрили вогонь по кораблях Військово-морських сил ЗСУ.

Про це заявив представник президента України в АР Крим Борис Бабін на своїй сторінці у Facebook.

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"На виході з Керченської протоки росіяни застосували зброю проти корабля ВМС України. На борту є поранений. Сили ВМС ЗСУ розгортають заходи допомоги", – зауважив він.

Також представник президента нагадав, що до цього росіяни погрожували застосуванням зброї під час виходу кораблів ВМС з так окупованого ними ''територіального моря РФ'' біля Криму.

Згодом цю інформацію підтвердили у Військово-морських силах. За словами українських військових, у результаті було пошкоджено малий броньований артилерійський катер "Бердянськ".

"Катер втратив хід, є поранений. Зброя застосовується на ураження", – наголошують у ВМС.

Як повідомляє ресурс InfoResist з посиланням на джерела у Міноборони, Росія взяла на буксир три кораблі ВМС України та розпочала буксирування.

"Два бронекатери "Бердянськ" і "Нікополь", а також рейдовий буксир "Яна Капу" захоплено. Росіяни взяли їх на буксир і почали буксирування. Українські військові закрились у кораблях", – зазначив співрозмовник видання.

Крім того, інформацію про захоплення підтверджує Український мілітарний портал.

До слова, близько години тому Борис Бабін писав, що "сили держави-агресора здійснюють захоплення катерів ВМС України".

Наразі невідомо, чи відкривали вогонь українські військові у відповідь.

За словами речника українського президента Святослава Цеголка, у зв'язку із надзвичайною ситуацією в Азовському морі, Петро Порошенко скликав військовий кабінет. Засідання призначено на 22:00.

Через надзвичайні події на Азові Президент скликав військовий кабінет. — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) November 25, 2018

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордоннийкорабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя.