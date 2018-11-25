21:48
25 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. МашоПутін. Підсолений Кадиров
      Вєсті Кремля
      11:57, сьогодні
      Вєсті. UA. Жир. Психіатрична експертиза нардепів. Порошенко хоче до Лондона
      Вєсті.UA
      12:06, сьогодні
      Як мільйонер Захур та його дружина Камалія стали жертвами будівельної афери Міноборони
      ЦРУ
      09:00, 23 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Баскетбол як тренд
      Згадати все
      23:13, 23 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Конфлікт у Азовському морі: Росія застосувала зброю по українських кораблях, є поранений

      24153 Читать новость на русском
      Конфлікт у Азовському морі: Росія застосувала зброю по українських кораблях, є поранений
      Конфлікт у Азовському морі: Росія застосувала зброю по українських кораблях, є поранений / Соцмережі

      Під час виходу з Керченської протоки прикордонні кораблі ФСБ Росії відкрили вогонь по кораблях Військово-морських сил ЗСУ.

      Про це заявив представник президента України в АР Крим Борис Бабін на своїй сторінці у Facebook.

      Читайте також: "Росія шукає морської війни": український посол про дії РФ в Азовському морі

      "На виході з Керченської протоки росіяни застосували зброю проти корабля ВМС України. На борту є поранений. Сили ВМС ЗСУ розгортають заходи допомоги", – зауважив він. 

      Також представник президента нагадав, що до цього росіяни погрожували застосуванням зброї під час виходу кораблів ВМС з так окупованого ними ''територіального моря РФ'' біля Криму. 

      Згодом цю інформацію підтвердили у Військово-морських силах. За словами українських військових, у результаті було пошкоджено малий броньований артилерійський катер "Бердянськ".

      "Катер втратив хід, є поранений. Зброя застосовується на ураження", – наголошують у ВМС.

      Як повідомляє ресурс InfoResist з посиланням на джерела у Міноборони, Росія взяла на буксир три кораблі ВМС України та розпочала буксирування.

      "Два бронекатери "Бердянськ" і "Нікополь", а також рейдовий буксир "Яна Капу" захоплено. Росіяни взяли їх на буксир і почали буксирування. Українські військові закрились у кораблях", – зазначив співрозмовник видання.

      Крім того, інформацію про захоплення підтверджує Український мілітарний портал. 

      До слова, близько години тому Борис Бабін писав, що "сили держави-агресора здійснюють захоплення катерів ВМС України".

      Наразі невідомо, чи відкривали вогонь українські військові у відповідь.

      За словами речника українського президента Святослава Цеголка, у зв'язку із надзвичайною ситуацією в Азовському морі, Петро Порошенко скликав військовий кабінет. Засідання призначено на 22:00. 

      Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордоннийкорабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя.

      Теги: Новини України Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Найсмішніші меми тижня: Чорна п'ятниця по-українськи та ляп у кліпі Kazka
      сьогодні , 20:00 Найсмішніші меми тижня: Чорна п'ятниця по-українськи та ляп у кліпі Kazka
      4339
      Масові протести "євробляхерів" та конфлікт в Азовському морі – топ-5 відео тижня
      сьогодні , 19:30 Масові протести "євробляхерів" та конфлікт в Азовському морі – топ-5 відео тижня
      536
      Письмо из Луганска: могло ли быть такое до войны?
      сьогодні , 17:01 Письмо из Луганска: могло ли быть такое до войны?
      Ольга Черненко 2402
      Прогнозована Росія і безсила Україна
      сьогодні , 15:15 Прогнозована Росія і безсила Україна
      Анатолій Яворський 2963
      Россия беспомощна из-за санкций
      сьогодні , 12:01 Россия беспомощна из-за санкций
      Злой Одессит 2954
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Зухвала стрілянина в Мелітополі: є жертви
      23 жовтня 2016 , 13:27
      Фатальне зіткнення автомобілів на Київщині: водій загинув на місці
       10 червня 2016 , 11:44
      Гравець Карпат пояснив, як поставив "лайк" фото з Путіним
       9 жовтня , 15:14
      Суркіс – про найважчий період в Динамо: Це могло стати фатальним, було бажання все кинути
       22 листопада , 19:13
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук