Конфлікт у Гідропарку Києва: як покарали спортсмена, що напав на журналістів

У київському Гідропарку було гаряче не лише 6 квітня. Порушників карантину там фіксували й раніше, щоправда, журналісти, а не правоохоронці. Так, 2 квітня невідомі напали на групу медійників, які готували матеріал про інспектування київських парків та спортивних майданчиків. Одному нападнику суд вже обрав запобіжний захід.

Зауважимо, що під час інциденту чоловік обурився на зауваження журналістів про те, що він порушує карантин. Він напав на першу знімальну групу та пошкодив їхню техніку. Згодом чоловік напав на ще одну знімальну групу. Загалом внаслідок сутичок тілесні ушкодження отримали двоє журналістів та оператор.

Нещодавно Чоловік переплив Дніпро, протестуючи проти закриття Гідропарку: відео

Спочатку проти нападника відкрили кримінальне провадження. А вже 7 квітня пресслужба прокуратури Києва повідомила про обрання нападнику-бодібілдеру запобіжного заходу.

Дніпровський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту чоловіку, який підозрюється у нападі на знімальну групу телеканалу ZIK 2 квітня у Гідропарку,

– повідомили у прокуратурі.

Він пробуде під домашнім арештом до 3 червня включно.



Напад на журналістів у Гідропарку / Фото пресслужба прокуратури Києва

Чоловіку повідомили про підозру через перешкоджання професійній діяльності журналістів та насильства щодо них.

Зауважимо, що окрім журналістів телеканалу ZIK, у Гідропарку 2 квітня постраждали також їх колеги з телеканалу "Еспресо".

Увага! За напад на журналістів спортсменам з Гідропарку загрожує до 3 років обмеження волі, а за погрози або насильство – до 5 років в'язниці.