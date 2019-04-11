Конфлікт у Лівії: як Путін може отримати контроль над потоком біженців до Європи

Уже тиждень як два уряди Лівії – визнаний світом та самопроголошений – розпочали боротьбу за столицю. Проте і тут не обійшлося без "руки" Росії. Розповідаємо, чим вигідний цей конфлікт для Путіна та як він може вплинути на Євросоюз.

Що сталося?

4 квітня фельдмаршал Халіфа Хафтар зі своїми військами розпочав наступ на столицю Лівії Тріполі, підконтрольну визнаному світом уряду країни. 5 квітня проурядові воєнізовані формування їх відтіснили. Того ж дня Радбез ООН висловив занепокоєння та закликав Хафтара припинити будь-які військові дії.

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Варто зазначити, що Росія не підтримала запропонований Великою Британією варіант заяви Ради Безпеки ООН із закликом до сил Халіфи Хафтара припинити наступ на Тріполі. Натомість Москва наполягала на тому, що офіційна заява повинна містити заклик про припинення бойових дій до всіх учасників лівійського конфлікту. Проти таких змін виступили США.



Лівія на карті світу

Напередодні, 10 квітня, бойові дії між армією фельдмаршала Хафтара і військами уряду посилилися. Сили Хафтара наступають з півдня і південного сходу Тріполі. Тисячі мирних жителів були змушені тікати з місця сутичок, понад 20 людей загинуло.

#Libya- photos of LNA forces after capturing 4th bde. camp in al-Aziziyah, approx. 40 km south of #Tripoli pic.twitter.com/ihwsY1r6uS — Oded Berkowitz (@Oded121351) 10 квітня 2019 р.

14-16 квітня заплановані перемовини під егідою ООН про мирне врегулювання конфлікту в Лівії. Проте експерти висловлюють сумніви у тому, що вони відбудуться.

Зв’язок Хафтара з Кремлем

75-річний Халіфа Хафтар – фельдмаршал так званої "Лівійської національної армії" (ЛНА) на початку 1980-х закінчив російську військову академію ім. Фрунзе. Зараз він є громадянином США.

За останні кілька років Хафтар неодноразово відвідував Росію. Так, у січні 2017 року на російському авіаносці "Адмірал Кузнєцов" він провів відеоконференцію з очільником міноборони Росії Сергієм Шойгу. У серпні 2017 року Хафтар та Шойгу провели перемовини уже в Москві. Тоді ж у ЗМІ з’явилася інформація, що на зустрічі був присутній також російський мільярдер Євген Пригожин, якого називають безпосереднім власником ПВК "Вагнера". Проте офіційні джерела пояснили його присутність на перемовинах тим, що він нібито "відповідав за культурну програму та харчування гостей".

Дивіться відео зустрічі Хафтара та Шойгу у Москві:

Вже у березні 2019 року видання Telegraph зазначало: сотні найманців Вагнера служать на боці "ЛНА". У МЗС Росії відповіли, що такою інформацією не володіють.

Наразі Хафтару також активно допомагають сусідній Єгипет, Саудівська Аравія та ОАЕ.



Халіфа Хафтар

Чому Росії вигідний цей конфлікт?

Кремль традиційно заявляє про необхідність діалогу, однак Хафтара підтримує. Росія зацікавлена у тому, щоб мати "свою" людину у Лівії. Більш того, вона б хотіла, щоб ця людина отримала контроль над усією країною.

Як пояснив у коментарі 24 каналу експерт з питань зовнішньої та безпекової політики Олег Бєлоколос, таким чином Москва бажає отримати, по-перше, ще одну військово-морську базу. По-друге – контроль над чи не найбільшим маршрутом нелегальної міграції до Європи.

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Країни Євросоюзу хотіли б захиститися від неконтрольованого потоку біженців, оскільки ця тема є особливо болісною останніми роками. І додаткова кількість мігрантів з Африки може ще більше розхитати ситуацію – посиляться позиції ультраправих партій, які, зокрема, виступають проти ідеї самого ЄС.

Якщо Росія отримає через Хафтара контроль над цими шляхами, вона може не лише вести перемовини з Європейським Союзом, показуючи цей додатковий важіль впливу на нього, а й "просувати" свою агентуру в країни Європи,

– пояснює Олег Бєлоколос.



Внаслідок останніх бойових дій загинуло понад 20 осіб

Що далі?

Наразі, за словами Олега Бєлоколоса, можна прогнозувати лише посилення військових дій і додаткові втрати серед цивільного населення. Поки що Тріполі контролює офіційний уряд, який не збирається здаватися. Важко однозначно говорити і про те, які сили мають чітку перевагу.

Проте генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш напередодні запевнив, що, хоч ситуація в Лівії надзвичайно складна, повернення до політичного діалогу все ще можливе.

Чому у Лівії триває конфлікт?Після повалення режиму Муаммара Каддафі (2011 рік) у Лівії фактично утворилися два уряди. Один, перехідний, контролює Тріполі та незначну кількість територій на півночі країни. Його підтримує ООН. Також цей уряд контролює Національну нафтову компанію, а саме нафтові родовища є основною причиною конфліктів у країні.



Другий, самопроголошений уряд очолює Халіфа Хафтар, або "новий Каддафі". Його армія контролює багато лівійських нафтових родовищ, проте фельдмаршал бажає розширити свій вплив.



У країні діють також низка збройних угруповань та радикальних ісламістів.