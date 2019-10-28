Конфлікт у Сирії призвів до поразки Заходу та посилення позицій Росії, – Die Welt

Сирійський конфлікт став стратегічним провалом США і європейських країн, який призвів до того, що тепер доля Сирії повністю перебуває в руках Росії.

Поразка Заходу в Сирії призведе до глобальних змін світоустрою: зокрема, Європа, найімовірніше, буде все частіше підкорятися стратегічним запитам Москви, пише Die Welt. Спочатку вивід військ США із північної Сирії видавався як слабкість перед військовою операцією Реджепа Ердогана. Однак насправді це було ще глобальнішою подією, вважає Die Welt: це була прихована капітуляція перед Башаром Асадом і союзними з ним Росією та Іраном. Крім того, це був символ відходу США від ролі надійного, глобального лідера демократичного світу.

Читайте також: Газ приносить Москві мільярди – але багатьом росіянам доводиться мерзнути, – Die Welt

Як пише видання, за результатами турецького вторгнення розрахунок Путіна повністю виправдався: він не тільки зробив Туреччину своїм партнером, але ще й змусив курдські сили вступити у відкритий союз с Башаром Асадом. Проголосивши режим "припинення вогню", Вашингтон, по суті, офіційно легітимізував такий розклад.

Стратегійний провал США і провідних країн Європи, які вчергове сховалися за американську спину, має передісторію, що почалася задовго до приходу до влади Дональда Трампа, пише Die Welt. Протягом багатьох років Захід спостергіав за розвитком громадянської війни у Сирії і лише обмежено втручався у конфлікт, надавши Асаду і його союзникам свободу в придушенні сирійської опозиції.

Тепер подальша доля Сирії повністю залежить від Путіна, вважає видання. Під його наглядом Дамаск, Анкара і Тегеран зможуть без перешкод домовлятися про свої інтереси: США та європейські країни в цьому процесі уже не відіграють жодної ролі.

У зв'язку з цим пропозиція німецького міністра оборони Анегрет Крамп-Карренбауер про створення у Сирії зони безпеки під міжнародним контролем має вигляд нереалістичної, зазначає Die Welt: для чого Росії та її союзникам передавати частину контрольованої ними сирійської території під міжнародний контроль? Мандат СБ ООН на таку місію можна отримати тільки за згоди Москви. Виконання плану Крамп-Карренбауер було б можливим тільки за різкої зміни співвідношення сил у Сирії.

Журналіст видання вважає, що провал Заходу у Сирії матиме катастрофічні наслідки для глобального співвідношення сил і всього світоустрою. Наприклад, тепер у Путіна та Ердогана є значний важіль тиску на європейські країни: вони можуть регулярно погрожувати тим, що випустять сирійських біженців у Європу, сприяючи її подальшій дестабілізації. У результаті, європейські держави все більше підкорятимуться стратегічним вимогам Росії.

Як пише Die Welt, у своєму прагненні позбавити США статусу гаранта ліберального світового устрою, Володимир Путін не міг знайти кращого помічника, ніж Дональд Трамп. Хаотична та абсурдна зовнішня політика американського президента мала лише одну постійну рису: зниження глобального впливу Вашингтона. У той же час європейці не сприймають загрози для демократії, а, навпаки, шукають шляхи зближення з Москвою, пише видання. Емануель Макрон уже висловися за створення європейської архітектури безпеки, яка включатиме в себе Росію та забезпечуватиме більшу незалежність від США.

Журналіст Die Welt вважає, що, крім іншого, все це не означає нічого хорошого для України. Цілком можливо, что на майбутніх переговорах з урегулювання ситуації на Донбасі Франція та Німеччина підштовхуватимуть Київ до поступок щодо Росії.

Читайте також: Путін не всемогутній, – TAI