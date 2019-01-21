Конфлікт в Азовському морі: ПАРЄ ухвалить важливу резолюцію щодо морської агресії РФ, – ЗМІ

Бюро (керівний орган) Парламентської асамблеї Ради Європи більшістю голосів схвалило рішення про дебати із ухваленням резолюції щодо наслідків відкритої російської агресії проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

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Відомо, що засідання Бюро триває у закритому режимі. Проте за даними його учасників, переважна більшість депутатів підтримали винесення питання у зал у форматі "термінових дебатів", що передбачає ухвалення резолюції.

Остаточне рішення про "термінові дебати" має ухвалити сесійна зала, та зазвичай її затвердження є формальним.

Що таке ПАРЄ?Це один із двох головних статутних органів Ради Європи. До його складу входять представники парламентів усіх держав-членів. ПАРЄ є найстарішим в Європі органом міжпарламентської співпраці. Асамблея приймає резолюції та рекомендації на основі доповідей, що їх готують депутати. Серед важливих повноважень – вибори Генерального секретаря Ради Європи та його заступника, суддів Європейського суду з прав людини, прийняття висновків щодо кандидатур нових держав-членів, моніторинг виконання ними зобов'язань, взятих при вступі.

Варто додати, що початково передбачалося, що резолюція щодо України матиме назву – "Відкрита російська агресія проти України: зрив мирного процесу та загроза європейській єдності". Саме таке формулювання пропонував голова української делегації Володимир Ар’єв.

Все ж після дебатів керівний орган ПАРЄ пом’якшив формулювання і відмовився від згадок про "зрив мирного процесу". Документ матиме назву "Зростання напруження навколо Азову та Керченської протоки і загрози для європейської безпеки".

Цікаво, що один з ключових друзів Росії, нідерландець Тайні Кокс, намагався переконати колег віддати перевагу дебатам щодо проблем опозиції в Туреччині. Однак у підсумку Бюро підтримало пропозицію про дебати та резолюції з обох запропонованих питань.

Нагадаємо, що 19 січня у Чорне море увійшов бойовий корабель США, який має слідкувати за безпекою в регіоні.

Що відомо про конфлікт між Росією та Україною у Керченській протоці?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Попри це, в Росії заявили, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.



Після атаки українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських суднах. Через це 6 українських військових моряків зазнали поранень.



Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.



15 та 16 січня у Москві суд продовжив термін арешту 24 українським полоненим морякам – частині до 24, частині – до 26 квітня.