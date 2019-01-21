Конфлікт в Азовському морі: ПАРЄ ухвалить важливу резолюцію щодо морської агресії РФ, – ЗМІ
Бюро (керівний орган) Парламентської асамблеї Ради Європи більшістю голосів схвалило рішення про дебати із ухваленням резолюції щодо наслідків відкритої російської агресії проти України.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Читайте також: Ні членських внесків, ні повернень: делегація Росії знову не поїде до ПАРЄ
Відомо, що засідання Бюро триває у закритому режимі. Проте за даними його учасників, переважна більшість депутатів підтримали винесення питання у зал у форматі "термінових дебатів", що передбачає ухвалення резолюції.
Остаточне рішення про "термінові дебати" має ухвалити сесійна зала, та зазвичай її затвердження є формальним.
Що таке ПАРЄ?Це один із двох головних статутних органів Ради Європи. До його складу входять представники парламентів усіх держав-членів. ПАРЄ є найстарішим в Європі органом міжпарламентської співпраці. Асамблея приймає резолюції та рекомендації на основі доповідей, що їх готують депутати. Серед важливих повноважень – вибори Генерального секретаря Ради Європи та його заступника, суддів Європейського суду з прав людини, прийняття висновків щодо кандидатур нових держав-членів, моніторинг виконання ними зобов'язань, взятих при вступі.
Варто додати, що початково передбачалося, що резолюція щодо України матиме назву – "Відкрита російська агресія проти України: зрив мирного процесу та загроза європейській єдності". Саме таке формулювання пропонував голова української делегації Володимир Ар’єв.
Все ж після дебатів керівний орган ПАРЄ пом’якшив формулювання і відмовився від згадок про "зрив мирного процесу". Документ матиме назву "Зростання напруження навколо Азову та Керченської протоки і загрози для європейської безпеки".
Цікаво, що один з ключових друзів Росії, нідерландець Тайні Кокс, намагався переконати колег віддати перевагу дебатам щодо проблем опозиції в Туреччині. Однак у підсумку Бюро підтримало пропозицію про дебати та резолюції з обох запропонованих питань.
Нагадаємо, що 19 січня у Чорне море увійшов бойовий корабель США, який має слідкувати за безпекою в регіоні.
Що відомо про конфлікт між Росією та Україною у Керченській протоці?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі.
Попри це, в Росії заявили, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.
Після атаки українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських суднах. Через це 6 українських військових моряків зазнали поранень.
Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.
15 та 16 січня у Москві суд продовжив термін арешту 24 українським полоненим морякам – частині до 24, частині – до 26 квітня.