Конфлікт в Азовському морі: Росія почала активну мілітарізацію

У Чорноморському регіоні побільшало військових суден під "триколором", а окупаційна влада весь час лякає перекрити море українським суднам. Та і Україна не сидить на місці, у Бердянську продовжується створення військової бази, яку вже поповнюють кораблями.

Росія активно мілітаризує Азовські води. Новий російський корабель з'явився сьогодні, 19 листопада. За останній місяць, це восьме судно, яке перекинули в Азовське море, підрахували учасники проекту "Майдан закордонних справ".

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"До Ростова транзитом на Азовське море прибув ще один новий корвет Берегової охорони Прикордонної служби ФСБ РФ – "Керчь", – написав на своїй сторінці у Facebook керівник проекту "Майдан закордонних справ" Андрій Клименко.

Директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський зазначає, що це не поступова, а чітка ескалація, мілітаризація Азовського моря та блокування українських портів. Натомість Кремль у своїй звичній манері говорить, що "їх там немає".

У нас на Азові немає військових баз, а військові кораблі забезпечують безпеку Кримського мосту. Ніякого нарощування військової потужності в Азові ми не плануємо,

– зауважив заступник голови МЗС Росії Григорій Карасін.

Натомість росіяни у всьому звинувачують Україну, мовляв, у Бердянську створюють військо-морську базу, тож вони змушені захищатися. Хоча базу в Бердянську Україна будує саме для того, щоб захиститися від Росії.

Вже сьогодні в передмісті Бердянська базується 501 батальйон морської піхоти. Туди перекинули нові катери "Гюрза М", "Кременчук", "Лубни", яким лише декілька років. А десантно-штурмовий катер "Кентавр" спустили на воду у вересні. На захист Азову можуть стати і два кораблі типу "Айленд", яких передали Україні Сполучені Штати.

Необхідно бути реалістами і розраховувати на ту ресурсну базу, яка у нас є зараз. Станом на сьогодні у військовому плані Україна зробила все що може,

– сказав директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.

Ситуація на Азовському морі почала загострюватися восени 2018 року. Росія почала активно блокувати рух суден, які прямують в українські порти, після того як українські прикордонники затримали риболовецьке судно "Норд", яке йшло з Криму під російським прапором і у всіх членів екіпажу були російські паспорти.



Російське риболовецьке судно "Норд"

Довести, що рибалки намагалися незаконно перетнути кордон українські правоохоронці не змогли – увесь екіпаж відпустили. А от Росія мстити не припинила, і після відкриття Керченського мосту робить це все активніше. Загалом у Азовське море росіяни перекинули 40 військових катерів. Від морської блокади почали страждати українські порти, зокрема у Бердянську та Маріуполі. Їх вантажопотік знизився в середньому на 10 – 20%. Це десятки мільйонів гривень.

Нагадаємо, 25 жовтня Європарламент схвалив резолюцію, яка передбачає посилення санкцій проти Росії у разі загострення ситуації в Азовському морі. Резолюція також пропонує призначити спецпосланця по Криму, який займатиметься станом справ у регіоні.