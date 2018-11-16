Конфлікт в Азовському морі: Росія виступила з різкими погрозами в бік України

У російській Раді Федерації лякають здатністю "за хвилини" закрити Азовське море українським суднам.

Про це повідомляє РБК.

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Член комітету з оборони і безпеки російської Ради Федерації Франц Клінцевич прокоментував в Facebook затримання 15 суден українськими прикордонниками за відвідування портів Криму, назвавши цю ситуацію свавіллям.

"Це явне беззаконня. І не має значення, чи йде мова про російські судна або судна іноземних держав - і ті, і інші абсолютно законно увійшли в порти Криму", - заявив він.

Він підкреслив, що Росія "буквально за хвилини" здатна перекрити Азовське море для будь-якого судна під прапором України.

Нагадаємо, 25 жовтня Європарламент схвалив резолюцію щодо ситуації в Азовському морі. Відповідно до документу, у разі загострення санкції проти Росії посиляться. Крім того, у Європарламенті наголошують на необхідності призначення спеціального представника ЄС з питань Криму та Донбасу, а також вважають, що будівництво Кримського мосту було незаконним.