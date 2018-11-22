Конфлікт в Азовському морі: у Росії зробили нову їдку заяву

У Росії продовжують придумувати різні відмазки через перевірку та безпідставне затримання суден в Азовському морі. На цей раз у країні-агресорі заявили, що простої суден перед проходженням Керченської протоки в українські порти або з них — не пов'язані з прикордонним контролем.

Таку заяву зробила представниця МЗС Росії Марія Захарова, коментуючи заяви голови дипломатії ЄС Федеріки Могеріні, передає прес-служба МЗС РФ.

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Вона наголосила, що Росія нібито не розуміє претензій з боку Євросоюзу, і назвала поведінку України "провокаційною". Також, чиновниця додала, що Москва вже неодноразово обговорювала ситуацію в Азовському морі з ЄС.

Речниця МЗС РФ зазначила, що суть позиції Росії полягає в тому, що Кремль прихильний до положень Договору між РФ та Україною про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки.

"Згідно з цим договором, російські прикордонники мають право оглядати судна в Азовському морі та Керченській протоці. Такі огляди проводяться російською стороною на недискримінаційній основі: крім суден під прапором України та третіх країн перевіряються також судна під прапором Росії", – додала Захарова.

За словами чиновниці, Росія нібито перевірила більше суден, ніж Україна за 9 місяців 2018 року.

Важливо зазначити, що простої суден перед проходженням Керченської протоки в українські порти або з них, не пов'язані з прикордонним контролем. Справа в іншому – в особливому порядку плавання по Керч-Єнікальському каналі. Цей порядок обумовлений специфічними габаритами каналу, складними метеорологічними та навігаційними умовами,

– заявила Захарова.

Речниця МЗС РФ зауважила, що ці навігаційні умови передбачають обов'язкову лоцманську проводку, для чого судна нібито попередньо збираються у каравани, що займає певний час.

"У нас є надія, що і це в Євросоюзі, у структурах ЄС знають. До речі, і до цього дня основна маса суден оглядається не в акваторії моря, а в період очікування черги на прохід через Керченську протоку", – підсумувала вона.

Нагадаємо, представниця ЄС із питань закордонних справ Федеріка Могеріні заявила, що Євросоюз збирається застосувати конкретні заходи щодо Росії через ситуацію в Азовському морі. Також, Кремль попередили про необхідність припинити "надмірні інспекції" суден в морі, оскільки вони завдають шкоди не тільки економіці України, а й суднам під прапорами європейських країн.



25 жовтня Європарламент схвалив резолюцію, яка передбачає посилення санкцій проти Росії у разі загострення ситуації в Азовському морі. Резолюція також пропонує призначити спецпосланця по Криму, який займатиметься станом справ у регіоні. Член комітету з оборони і безпеки російської Ради Федерації Франц Клінцевич заявив, що Росія "буквально за хвилини" здатна перекрити Азовське море для будь-якого судна під прапором України.

Про який договір йдеться?Договір між Україною та Росією про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки було підписано у грудні 2003 року після конфлікту між двома країнами навколо українського острова коса Тузла.



Згідно з угодою, Азовське море і Керченська протока де-юре є "внутрішніми водами України та Російської Федерації" без розмежування кордонів. При цьому в документі прописано принципи свободи судноплавства для торгових суден і військових кораблів обох країн, а також розмежоване Азовське море.