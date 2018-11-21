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      Конфлікт в Азовському морі: у ВМС розповіли, як Україна має протидіяти агресії Росії

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      Командувач ВМС Воронченко пояснив, як Україна має оборонятися від Росії на Азові
      Командувач ВМС Воронченко пояснив, як Україна має оборонятися від Росії на Азові / Фото з відкритих джерел

      Україна може протистояти агресії Російської Федерації та захистити Азовське і Чорне моря лише корабельним складом. Тому, їй потрібно нарощувати флот, адже без нього Москва і далі буде здійснювати провокації в морях.

      Про це заявив командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко в інтерв'ю "5 каналу".

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      Він пояснив, що Україна не може захистити Азовський регіон лише за рахунок наземних ракет, адже Росія створила на морі потужне угруповання.

      "Хто б що не казав, що ми одними ракетами захистимо себе – без кораблів нам не бачити нашу виключну економічну зону. Це там, де країна-агресор вже розгорнула кипучу діяльність щодо розробки нашого шельфу. За 4 роки було викачано 6 мільярдів 660 мільйонів кубометрів газу. Це дорівнює 1 мільярду 650 мільйонів доларів", – розповів командувач ВМС.

      Окрім того, адмірал запевнив, що Україна має чим оборонятися від Росії, незважаючи на розміщене агресором озброєння в морі.

      Захистити узбережжя в нас є чим. Підрозділи призначені, вони підготовлені відповідно. Але на морі ворог створив дуже потужне угруповання – здебільшого це кораблі та катери ФСБ, на ротаційній основі ходять кораблі Чорноморського флоту. Протидіяти їм ми можемо тільки корабельним складом. І тільки збільшення корабельного складу може вивести нас на паритет, щоб ми гарантували безпеку судноплавства передусім, безпеку в районах виробничої діяльності морів. Це тільки корабельним складом. Вони (Росія – 24 канал) і надалі проводитимуть цю повзучу анексію морів,
      – наголсоив Воронченко.

      Нагадаємо, 25 жовтня Європарламент схвалив резолюцію, яка передбачає посилення санкцій проти Росії у разі загострення ситуації в Азовському морі. Резолюція також пропонує призначити спецпосланця по Криму, який займатиметься станом справ у регіоні. Член комітету з оборони і безпеки російської Ради Федерації Франц Клінцевич заявив, що Росія "буквально за хвилини" здатна перекрити Азовське море для будь-якого судна під прапором України.

      як розгортається Конфлікт України і Росії в азовському морі: хроніка подій
      Теги: Новини політики Новини України Конфлікт в Азовському морі Новини Росії Україна – Росія Водний транспорт Зброя Збройні Сили України
      Джерело: 24 Канал
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