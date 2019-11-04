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      Конфлікт в Азовському морі: Україна вимагає від Росії повернути захоплені кораблі

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      Російські прикордонники захопили українські кораблі у листопаді 2018 року
      Російські прикордонники захопили українські кораблі у листопаді 2018 року / wikimedia

      Українське МЗС направило Росії ноту з вимогою віддати кораблі Військово-морських сил ЗСУ, захоплені у Чорному морі в районі Керченської протоки наприкінці 2018 року.

      Про це глава МЗС України Вадим Пристайко повідомив на спільній пресконференції із главою МЗС Естонії Урмасом Рейнсалу.

      Варто знати: Чому Росія досі не повернула захоплені українські кораблі

      МЗС України вимагає від Росії вказати конкретні координати і час повернення кораблів. 

      За його словами, коли Україна отримає ці кораблі, він хотів би бачити, чи залишилися на них сліди від обстрілів. Міністр допустив, що затримка може бути пов'язана з тим, що росіяни поступово ремонтують кораблі щоб замаскувати діри від обстрілів.

      Що треба знати про повернення захоплених суден?

      Їх Росія повинна була повернути ще у травні. Саме тоді Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав РФ негайно звільнити 24 полонених українських моряків і захоплені судна "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу". Проте цього так і не відбулося.

      У червні українські судна зникли з акваторії стоянки "Генмол" в окупованій Керчі, де перебували останні місяці.

      Не повернула кораблі Росія і у межах обміну, який відбувався 7 вересня. Тоді додому повернулися 35 українців, в тому числі 24 моряки. РФ теж передали 35 осіб.


      В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Конфлікт в Азовському морі Вадим Пристайко МЗС України Україна – Росія
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