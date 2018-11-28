Конфлікт в Азовському морі: в Угорщині пояснили, чому досі не засудили агресію Росії

Угорщина досі не засудила агресію Російської Федерації в Азовському морі і не висловила підтримку Україні, бо намагається "розібратися в усій інформації" та отримати чітку картину ситуації.

Про це розповів заступник голови МЗС Угорщини Левенте Мадяр в інтерв'ю "Європейській правді".

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Ви думаєте, що є хтось у світі, хто зараз, за 24 години після тих подій, має чітку картину, що саме там сталося? Я так не думаю. Тому ми зараз намагаємося зрозуміти, розібратися у повідомленнях, які ми отримуємо,

– сказав він.

За словами дипломата, Угорщина перебуває на зв'язку з українською владою щодо цього питання.

"Але ви можете бути певні, що Угорщина діятиме на основі поваги до суверенітету та територіальної цілісності України, а збройні дії проти України будуть засуджені з нашого боку – так само, як це було досі", – підкреслив Мадяр.

Нагадаємо, напередодні Угорщина відреагувала на ескалацію в Азовському морі. Будапешт зробив заяву, в якій немає згадки про Росію та засудження агресора. Натомість голова МЗС Угорщини Петер Сійярто акцентує увагу на імовірному впливі цих подій на угорську меншину Закарпаття.

Що сталось в Азовському морі?Росія вдалась до відвертої агресії 25 листопада. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм. Росія не забарилися з реакцією.



У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого шестеро військових було поранено, а загалом близько двадцяти моряків було захоплено. Водночас, росіяни повідомили, що нібито лише троє українських військових "отримали легкі поранення". Також Росія захопила три українських судна.