Конфлікт в Азовському морі: в ЄС заявили, коли запровадять конкретні заходи через дії Росії

У Євросоюзі збираються застосувати конкретні заходи через ситуацію в Азовському морі. Про такі наміри РФ вже попередили та закликали припинити надмірні інспекції суден.

Про це заявила представник ЄС із питань закордонних справ Федеріка Могеріні, передає Interfax.

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Це питання, за яким ми продовжимо працювати з повною рішучістю. Як країни-члени ЄС, так і наші міжнародні інститути, готові вжити заходи в найближчі тижні або дні, оскільки ситуація в Азовському морі завдає шкоди не тільки економіці України, а й суднам під прапорами європейських країн,

– наголосила Могеріні.

Окрім цього політик зазначила, що Росія вже отримала попередження про необхідність припинити "надмірні інспекції" суден в Азовському морі.

Також Могеріні підтвердила інформацію про те, що ЄС вивчає заходи із підтримки тих районів України, які виявилися зачепленими діями Росії.

"У нас є також можливість висловити повну єдність Європейського Союзу, яке ми вже висловлювали раніше, з приводу невизнання так званих виборів, які пройшли 11 листопада на Донбасі ", – додала Федеріка Могеріні.

Нагадаємо, 25 жовтня Європарламент схвалив резолюцію, яка передбачає посилення санкцій проти Росії у разі загострення ситуації в Азовському морі. Резолюція також пропонує призначити спецпосланця по Криму, який займатиметься станом справ у регіоні.