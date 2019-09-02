Конфлікт в київському кафе закінчився штовханиною та пострілами: відео

Інцидент стався в ніч на 2 вересня в одному зі столичних кафе по вулиці Костянтинівській. Конфлікт виник між компанією, що відпочивала в закладі та його співвласниками.

Один зі співвласників кафе розповів, що причиною сварки стало те, що відпочивальники поводили себе надто гучно, повідомляє ТСН.

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Чоловік зазначив, що у кафе відпочивала компанія з 15 осіб. Заклад повинен був закінчити роботу о 23:00, однак відпочивальники попросили власників залишитись довше на літньому майданчику.

Власники дозволили компанії залишитися попередивши їх про те, що потрібно поводитися тихо. Спершу відпочивальники погодилися, однак вже через пів години вони почали шуміти і власники змушені були зробити зауваження.

Ми зробили одне зауваження... Вже саме до бійки вони сиділи на підлозі, випивали… Шуміли. Уже зробили зауваження – вони почали обурюватися: "Ми платимо гроші – ми хочемо далі відпочивати". Я кажу: "Мало, що ви платите – тут люди відпочивають",

– розповів чоловік.

У ніч проти 2 вересня в одному з кафе на вул. Костянтинівській у Києві сталася бійка зі стріляниною. Відео очевидця події. pic.twitter.com/SfRJRnlpW4 — ТСН.ua (канал 1+1) (@tsnua) September 1, 2019

Після цього компанія оточила одного зі співвласників кафе, конфлікт загострився – почалася бійка. Аби їй запобігти інший співвласник закладу застосував стартовий пістолет.

Відомо, що на місце конфлікту приїхала поліція, однак нікого не затримали.



На місце конфлікту приїхала поліція